ఇలా చేస్తే.. ప్రతివారం రూ.5వేలు సేవ్ చేయచ్చు..

life Aug 23 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini
ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఇదే..

నెట్ ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, మ్యూజిక్ యాప్ ఇలా మనం ఉపయోగించని చాలా వాటికి మనం సబ్ స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటారు.  వాటిని రద్దు చేసుకుంటే.. రూ.500 నుంచి రూ.వెయ్యి వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. 

Image credits: ChatGPT
ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ ఆపండి, కార్ట్ ఖాళీ చేయండి

వీకెండ్ లో  టైమ్‌పాస్ కోసం ఆన్‌లైన్‌లో షాపింగ్ చేస్తాము. ఈసారి అలా చేయకండి. కార్ట్‌లోని ఉత్పత్తులను తొలగించి, కేవలం అవసరం అయిన వాటిని మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి..

Image credits: Freepik
బయట తినడం మానేసి ఇంట్లో వండుకుని తినండి

వీకెండ్ బయటకు వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది బయటి ఫుడ్ తింటూ ఉంటారు. దాని వల్ల డబ్బులు  ఖర్చు అవుతాయి.   అలా కాకుండా,  ఇంట్లోనే రుచికరమైన ఆహారం వండుకోండి. దీని వలన డబ్బు ఆదా అవుతుంది.

Image credits: Freepik
క్యాబ్‌లకు బదులుగా ప్రజా రవాణాను ఎంచుకోండి

మీరు ప్రతి వారాంతంలో ఓలా లేదా ఉబెర్‌లో ప్రయాణిస్తే, ఈసారి మెట్రో, లోకల్ రైలు లేదా బస్సులో ప్రయాణించి చూడండి. మీరు ₹500-700 వరకు సులభంగా ఆదా చేసుకోవచ్చు.

Image credits: FREEPIK
మొత్తం ఎంత ఆదా చేయవచ్చు?

మీరు ఈ 7 చిట్కాలను పాటిస్తే, ఒక్క వారాంతంలోనే ₹5,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆదా చేయవచ్చు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఆదాలతో మీరు మంచి మొత్తంలో డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు.

Image credits: Getty
గమనిక..

ఈ వ్యాసంలో పేర్కొన్న  చిట్కాలు సాధారణ సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇక్కడ ఇచ్చిన  సలహా ఏ విధమైన ఆర్థిక సలహా కాదు. డబ్బుకు సంబంధించిన ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.

Image credits: Getty

