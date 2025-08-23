చాణక్య నీతి: ఈ నాలుగు విషయాల్లో మహిళలు మౌనంగానే ఉండాలి

చాణక్యుని ప్రకారం కొన్ని సందర్భాల్లో స్త్రీలు మౌనంగా ఉండటమే చాలా ముఖ్యం. అలా చేయకపోతే వారి గౌరవం దెబ్బ తింటుంది.
ఏదైనా విషయంలో భర్త కోపంగా ఉంటే, ఆ సమయంలో భార్య మౌనంగా ఉండటమే మంచిది. లేకపోతే ఇద్దరి మధ్య గొడవ పెరిగి, వారి ప్రేమ జీవితంపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉందని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు.
కుటుంబంలో పెద్దలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఆ సమయంలో కూడా స్త్రీలు మధ్యలో మాట్లాడకూడదు. అలా చేయడం మంచిది కాదు. దీనివల్ల వారి గౌరవం దెబ్బతినవచ్చు.
స్త్రీలకు మాట్లాడే అలవాటు ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ఎవరైనా బాధలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ మౌనంగా ఉండాలి. అలాంటి సందర్భాల్లో మాట్లాడటం అగౌరవంగా భావిస్తారు.
పూజ, యజ్ఞం, హోమం వంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు. ఇవన్నీ ప్రశాంతంగా చేసే పనులు. అలాంటి పనుల్లో అవసరానికి మించి మాట్లాడటం మంచిది కాదు.
