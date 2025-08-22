Telugu

ఈ జెల్ రాస్తే.. మీ జుట్టు స్మూత్ గా మారడం పక్కా

జుట్టును అందంగా మార్చే అవిసెగింజలు..

మీ జుట్టును మృదువుగా, అందంగా, బలంగా మార్చుకోవడానికి అవిసెగింజలను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ అవిసెగింజలు మీ జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తాయి. 

Image credits: pinterest
అవిసె గింజల్లో ఉండే పోషకాలు...

అవిసెలో ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, విటమిన్ E , యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి, ఇవి చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి, జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయి.

Image credits: freepik
అవిసె జెల్ తయారీ

మీరు ఇంట్లోనే అవిసె గింజల జెల్‌ను సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం అరకప్పు అవిసె గింజలు, రెండు కప్పుల నీరు, విటమిన్ E నూనె , మస్లిన్ వస్త్రం అవసరం.

Image credits: freepik
అవిసె జెల్ తయారీ విధానం

ఒక పాన్‌లో అరకప్పు అవిసె గింజలు , రెండు కప్పుల నీరు వేయండి. 15 నిమిషాలు మరిగించి, అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండండి. నీరు చిక్కగా జెల్‌గా మారుతుంది. తర్వాత గ్యాస్ ఆపివేయండి.

Image credits: pinterest
అవిసె జెల్‌ను వడకట్టండి

తర్వాత మస్లిన్ వస్త్రంతో అవిసె జెల్‌ను వడకట్టి గింజలను వేరు చేయండి. వేడి జెల్‌లో ఒక టీస్పూన్ విటమిన్ E నూనె వేసి బాగా కలపండి.

Image credits: pinterest
జెల్‌ను ఇలా ఉపయోగించండి

ఈ జెల్‌ను  మీ జుట్టు మొత్తానికి బాగా పట్టించాలి.  2 గంటల తర్వాత తేలికపాటి షాంపూతో కడగాలి. కొన్ని వారాల్లోనే జుట్టు పెరుగుదల, ఆకృతిలో మార్పు కనిపిస్తుంది.

Image credits: Getty
అవిసె గింజల జెల్‌ను నిల్వ చేయండి

మీరు ఈ జెల్‌ను గాలి చొరబడని కంటైనర్‌లో  నిల్వ చేయవచ్చు.  ఫ్రిజ్ లో ఉంచి రెండు వారాల వరకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. 

Image credits: pinterest

