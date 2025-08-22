ఈ జెల్ రాస్తే.. మీ జుట్టు స్మూత్ గా మారడం పక్కా

మీ జుట్టును మృదువుగా, అందంగా, బలంగా మార్చుకోవడానికి అవిసెగింజలను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ అవిసెగింజలు మీ జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తాయి.
అవిసెలో ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, విటమిన్ E , యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి, ఇవి చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి, జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయి.
మీరు ఇంట్లోనే అవిసె గింజల జెల్ను సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం అరకప్పు అవిసె గింజలు, రెండు కప్పుల నీరు, విటమిన్ E నూనె , మస్లిన్ వస్త్రం అవసరం.
ఒక పాన్లో అరకప్పు అవిసె గింజలు , రెండు కప్పుల నీరు వేయండి. 15 నిమిషాలు మరిగించి, అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండండి. నీరు చిక్కగా జెల్గా మారుతుంది. తర్వాత గ్యాస్ ఆపివేయండి.
తర్వాత మస్లిన్ వస్త్రంతో అవిసె జెల్ను వడకట్టి గింజలను వేరు చేయండి. వేడి జెల్లో ఒక టీస్పూన్ విటమిన్ E నూనె వేసి బాగా కలపండి.
ఈ జెల్ను మీ జుట్టు మొత్తానికి బాగా పట్టించాలి. 2 గంటల తర్వాత తేలికపాటి షాంపూతో కడగాలి. కొన్ని వారాల్లోనే జుట్టు పెరుగుదల, ఆకృతిలో మార్పు కనిపిస్తుంది.
మీరు ఈ జెల్ను గాలి చొరబడని కంటైనర్లో నిల్వ చేయవచ్చు. ఫ్రిజ్ లో ఉంచి రెండు వారాల వరకు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
