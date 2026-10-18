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కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్ వేశారంటే ఎంతో స్టైలిష్‌గా ఉంటారు

life Oct 18 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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ట్రెండీ కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్

నేటితరం అమ్మాయిలు ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్‌ను బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. మీరు సింపుల్ చీర కట్టినా సరే ఇది గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Instagram
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కాటన్ కాలర్ బ్లౌజ్

ఈ సింపుల్ బ్లౌజ్ ఎవరికైనా పర్ఫెక్ట్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. మీరు ప్లెయిన్ కాలర్ నెక్ ఇష్టపడకపోతే, ఇలాంటిది ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే మోడల్

మీరు బ్లౌజ్‌పై ఎలాంటి వర్క్ లేకుండానే హెవీ లుక్ కోరుకుంటే ఈ డిజైన్ ఎంచుకోండి. మెడలో నగలు లేకపోయినా సరే ఈ కాలర్ మోడల్ మీకు రిచ్ అండ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Blouse Trends
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ట్రాన్స్‌పరెంట్ స్టోన్ వర్క్

ఈ ట్రాన్స్‌పరెంట్ డిజైన్లు ఇప్పుడు ఫుల్ ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. డిజైనర్లు పైన నెట్ క్లాత్ వాడి స్టోన్స్‌తో అందంగా ముస్తాబు చేశారు.

Image credits: Blouse Trends
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సింపుల్, స్టైలిష్ బ్లౌజ్

సింపుల్ బ్లౌజ్ తో స్టైలిష్ గా కనిపించాలంటే ఇలాంటి బ్లౌజ్ ఎంపిక చేసుకోవాలి.  ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ పై ఏ చీర కట్టినా అందంగా ఉంటారు.

Image credits: Karmaplace
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పర్ఫెక్ట్ క్లాసీ కాలర్ నెక్

ఈ స్టాండ్ కాలర్ డిజైన్లు మీకు అఫీషియల్ అండ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. మీరు మెడలో ఎలాంటి ఆభరణాలు ధరించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఒక్క బ్లౌజ్ మిమ్మల్ని అందంగా చూపిస్తుంది.

Image credits: Blouse Trends
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ట్రెండీ బ్లౌజ్

ఇది ట్రెండీగా ఉండే కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా కళగా ఉంటుంది.

Image credits: weddingwire

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