నేటితరం అమ్మాయిలు ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్ను బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. మీరు సింపుల్ చీర కట్టినా సరే ఇది గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ సింపుల్ బ్లౌజ్ ఎవరికైనా పర్ఫెక్ట్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. మీరు ప్లెయిన్ కాలర్ నెక్ ఇష్టపడకపోతే, ఇలాంటిది ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
మీరు బ్లౌజ్పై ఎలాంటి వర్క్ లేకుండానే హెవీ లుక్ కోరుకుంటే ఈ డిజైన్ ఎంచుకోండి. మెడలో నగలు లేకపోయినా సరే ఈ కాలర్ మోడల్ మీకు రిచ్ అండ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ డిజైన్లు ఇప్పుడు ఫుల్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. డిజైనర్లు పైన నెట్ క్లాత్ వాడి స్టోన్స్తో అందంగా ముస్తాబు చేశారు.
సింపుల్ బ్లౌజ్ తో స్టైలిష్ గా కనిపించాలంటే ఇలాంటి బ్లౌజ్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ పై ఏ చీర కట్టినా అందంగా ఉంటారు.
ఈ స్టాండ్ కాలర్ డిజైన్లు మీకు అఫీషియల్ అండ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. మీరు మెడలో ఎలాంటి ఆభరణాలు ధరించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఒక్క బ్లౌజ్ మిమ్మల్ని అందంగా చూపిస్తుంది.
ఇది ట్రెండీగా ఉండే కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా కళగా ఉంటుంది.
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