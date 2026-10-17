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Hair Growth: జుట్టు వేగంగా పెరగాలంటే ప్రతిరోజూ ఇదొక్కటి చేస్తే చాలు

life Oct 17 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Facebook@Shruti Haasan
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కొబ్బరి నూనె..

గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనెను తీసుకుని తలకు నెమ్మదిగా మసాజ్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మాడు ఆరోగ్యంగా ఉండటమే కాకుండా, జుట్టు కుదుళ్లు బలంగా మారుతాయి.

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ఉల్లిపాయ రసం

ఉల్లిపాయ రసాన్ని జుట్టు కుదుళ్లకు పట్టించడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందని పాతకాలం నుంచి చెబుతున్నారు. అయితే, మీకు సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటే దీన్ని వాడకపోవడమే మంచిది.

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మెంతి పేస్ట్

రాత్రంతా నానబెట్టిన మెంతులను మెత్తగా రుబ్బి జుట్టుకు ప్యాక్ లా వేసుకోండి. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి, మీ కేశాలకు మృదువైన నిగారింపును ఇస్తుంది.

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బియ్యం కడిగిన నీళ్లు

బియ్యం కడిగిన లేదా నానబెట్టిన నీళ్లను జుట్టుకు వాడటం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. ఇది జుట్టు సాగే గుణాన్ని పెంచి, వెంట్రుకలు మధ్యలో తెగిపోకుండా కాపాడుతుంది.

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ఆవ నూనె + కరివేపాకు

కరివేపాకుతో ఆవ నూనెను కలిపి వాడటం అనేది ఒక అద్భుతమైన సాంప్రదాయ పద్ధతి. ఇది మీ జుట్టుకు లోపలి నుంచి పోషణ అందించి, దృఢంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.

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కలబంద గుజ్జు

కలబంద గుజ్జును తలకు పట్టించడం వల్ల మాడు ప్రశాంతంగా, చల్లగా ఉంటుంది. అయితే, ముందుగా కొద్దిగా రాసుకుని మీకు పడుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.

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మందారం

మందారం పూలు, ఆకులను మెత్తగా నూరి హెయిర్ మాస్క్ లా వేసుకోవచ్చు. ఇది జుట్టుకు కావాల్సిన పోషణను అందించి, జుట్టు పల్చబడకుండా కాపాడుతుంది.

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