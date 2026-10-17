Hair Growth: జుట్టు వేగంగా పెరగాలంటే ప్రతిరోజూ ఇదొక్కటి చేస్తే చాలు

గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనెను తీసుకుని తలకు నెమ్మదిగా మసాజ్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మాడు ఆరోగ్యంగా ఉండటమే కాకుండా, జుట్టు కుదుళ్లు బలంగా మారుతాయి.
ఉల్లిపాయ రసాన్ని జుట్టు కుదుళ్లకు పట్టించడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందని పాతకాలం నుంచి చెబుతున్నారు. అయితే, మీకు సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటే దీన్ని వాడకపోవడమే మంచిది.
రాత్రంతా నానబెట్టిన మెంతులను మెత్తగా రుబ్బి జుట్టుకు ప్యాక్ లా వేసుకోండి. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి, మీ కేశాలకు మృదువైన నిగారింపును ఇస్తుంది.
బియ్యం కడిగిన లేదా నానబెట్టిన నీళ్లను జుట్టుకు వాడటం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. ఇది జుట్టు సాగే గుణాన్ని పెంచి, వెంట్రుకలు మధ్యలో తెగిపోకుండా కాపాడుతుంది.
కరివేపాకుతో ఆవ నూనెను కలిపి వాడటం అనేది ఒక అద్భుతమైన సాంప్రదాయ పద్ధతి. ఇది మీ జుట్టుకు లోపలి నుంచి పోషణ అందించి, దృఢంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
కలబంద గుజ్జును తలకు పట్టించడం వల్ల మాడు ప్రశాంతంగా, చల్లగా ఉంటుంది. అయితే, ముందుగా కొద్దిగా రాసుకుని మీకు పడుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
మందారం పూలు, ఆకులను మెత్తగా నూరి హెయిర్ మాస్క్ లా వేసుకోవచ్చు. ఇది జుట్టుకు కావాల్సిన పోషణను అందించి, జుట్టు పల్చబడకుండా కాపాడుతుంది.
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