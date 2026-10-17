Blouse Designs:గ్రే కలర్ చీరకు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అయ్యే బ్లౌజు డిజైన్లు

గ్రే కలర్ చీరకు ఇలా బ్లూ కలర్ బ్లౌజు బ్యాచ్ చేయచ్చు. ఆ బ్లౌజు సింపుల్ గా ఉన్నా.. మంచి ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇది పార్టీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూటయ్యే చీర ఇది. ఇలాంటి చీరకు.. సెల్ఫ్ బ్లౌజు కూడా బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది. నైట్ పార్టీలకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
ప్లెయిన్ గ్రే కలర్ చీరకు .. సెల్ఫ్ డిజైన్ ఉన్న బ్లాక్ కలర్ బ్లౌజు మ్యాచ్ చేస్తే… లుక్ అదిరిపోతుంది. పార్టీలకు ఈ కాంబో చాలా బాగుంటుంది.
ఎప్పుడూ బ్లాక్; బ్లూ కాకుండా.. ఇలా ఎల్లో కలర్ బ్లౌజుని కూడా గ్రే కలర్ చీరకు మ్యాచ్ చేసి చూడండి.. ఈ కాంబినేషన్ మీకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
గ్రేకలర్ చీరలో క్లాసీగా కనిపించాలంటే.. మ్యాచింగ్ గా.. వైట్ కలర్ బ్లౌజు ట్రై చేయండి. ఈ కాంబినేషన్ కూడా మీకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
గ్రే కలర్ చీరకు పింక్ కలర్ బ్లౌజు కూడా మంచి లుక్ ఇస్తుంది. ఈ కాంబినేషన్ మీకు మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
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