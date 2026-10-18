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బాగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారా? ఇవి తింటే మాయం!

life Oct 18 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Social Media
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చేపలు

సాల్మన్, మాకేరెల్, సార్డిన్ వంటి చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఒత్తిడి హార్మోన్లను నియంత్రించి, మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

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ఆకుకూరలు

ఆకుకూరల్లో మెగ్నీషియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో ఒత్తిడిని పెంచే కార్టిసాల్ హార్మోన్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.

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పెరుగు

ప్రోబయోటిక్స్ ఎక్కువగా ఉండే పెరుగు శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది. అలాగే మనోభావాలను నియంత్రించే సెరోటోనిన్ లాంటి న్యూరోట్రాన్స్‌మిటర్ల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

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నట్స్

బాదం, జీడిపప్పు, గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నీషియం, జింక్, ట్రిప్టోఫాన్ ఉంటాయి. ఇవి మనసుకు ప్రశాంతతను, సంతోషాన్ని ఇచ్చే హార్మోన్ల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

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డార్క్ చాక్లెట్

డార్క్ చాక్లెట్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పాలీఫెనాల్స్, మెగ్నీషియం ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును తగ్గించడంతో పాటు సంతోషాన్నిచ్చే ఎండార్ఫిన్లను ప్రేరేపిస్తాయి.

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గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలో 'ఎల్-థియానిన్' (L-theanine) అనే అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి, కార్టిసాల్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి బాగా పనిచేస్తుంది.

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సిట్రస్ పండ్లు

నారింజ, నిమ్మ, బ్లూబెర్రీలలో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి ఒత్తిడి వల్ల కణాలకు జరిగే నష్టాన్ని అడ్డుకుని రక్షణ కల్పిస్తాయి.

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