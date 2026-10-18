సాల్మన్, మాకేరెల్, సార్డిన్ వంటి చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఒత్తిడి హార్మోన్లను నియంత్రించి, మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
ఆకుకూరల్లో మెగ్నీషియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో ఒత్తిడిని పెంచే కార్టిసాల్ హార్మోన్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.
ప్రోబయోటిక్స్ ఎక్కువగా ఉండే పెరుగు శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది. అలాగే మనోభావాలను నియంత్రించే సెరోటోనిన్ లాంటి న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.
బాదం, జీడిపప్పు, గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నీషియం, జింక్, ట్రిప్టోఫాన్ ఉంటాయి. ఇవి మనసుకు ప్రశాంతతను, సంతోషాన్ని ఇచ్చే హార్మోన్ల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తాయి.
డార్క్ చాక్లెట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పాలీఫెనాల్స్, మెగ్నీషియం ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును తగ్గించడంతో పాటు సంతోషాన్నిచ్చే ఎండార్ఫిన్లను ప్రేరేపిస్తాయి.
గ్రీన్ టీలో 'ఎల్-థియానిన్' (L-theanine) అనే అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి, కార్టిసాల్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి బాగా పనిచేస్తుంది.
నారింజ, నిమ్మ, బ్లూబెర్రీలలో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి ఒత్తిడి వల్ల కణాలకు జరిగే నష్టాన్ని అడ్డుకుని రక్షణ కల్పిస్తాయి.
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