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Gold Necklace: తులం బంగారంలో వచ్చే లైట్ వెయిట్ నక్లెస్ డిజైన్లు

life Oct 18 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:rubans
Telugu

నవ రాత్నాల లాకెట్..

నవ రత్నాల లాకెట్ తో.. మల్టీ లేయర్ చైన్ తో ఉన్న ఈ నక్లెస్ డిజైన్ తక్కువ వెయిట్ లోనే వస్తుంది. ఇది మెడలో పెట్టుకుంటే.. మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: rubans
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డైమండ్ రెప్లికా..

ఇది చూడటానికి డైమండ్ నక్లెస్ లా ఉంటుంది. కానీ, సీ జెడ్స్ తో ఉన్న ఈ నక్లెస్.. మెడలో చాలా అందంగా ఉంటుంది. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.  పార్టీవేర్ దుస్తుల మీదకు ఇది మరింత బాగుంటుంది. 

Image credits: rubans
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ముత్యాల చోకర్..

ఐదారు లైన్ల ముత్యాల చోకర్ కి.. స్టోన్స్ తో ఉన్న లాకెట్ జత చేశారు. దీనికి మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్  కూడా తోడు అయితే… చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: rubans
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ట్రెండీ నక్లెస్..

పింక్ స్టోన్స్, కింద ముత్యాలతో ఉన్న ఈ నక్లెస్ మంచి పార్టీవేర్ లుక్ ఇస్తుంది.  ట్రెండీ గా కనిపించాలి అనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: rubans
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లైట్ వెయిట్ నక్లెస్..

ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ డిజైన్. పార్టీవేర్ కి చీరలు, డ్రెస్సుల మీదకు చాలా బాగుంటుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: rubans
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లైట్ వెయిట్ డిజైన్..

ఇది చాలా తేలికగా ఉంటుంది.  ఇన్ విజబుల్ చైన్ కి.. చిన్న చిన్న మోటిఫ్స్, కింద ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉన్నాయ. మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది.

Image credits: rubans
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హెవీ లుక్ ఇచ్చే చోకర్..

గోల్డ్ నాణేల వంటి రౌండ్ మోటిఫ్స్ , కింద దట్టంగా వేలాడే ముత్యాల గుత్తులతో హెవీ చోకర్ ఫీల్ ఇస్తుంది. కానీ, తేలికగా ఉంటుంది.  మెడలో నిండుగా కనపడుతుంది.

Image credits: rubans

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