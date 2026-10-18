Gold Necklace: తులం బంగారంలో వచ్చే లైట్ వెయిట్ నక్లెస్ డిజైన్లు

నవ రత్నాల లాకెట్ తో.. మల్టీ లేయర్ చైన్ తో ఉన్న ఈ నక్లెస్ డిజైన్ తక్కువ వెయిట్ లోనే వస్తుంది. ఇది మెడలో పెట్టుకుంటే.. మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.
ఇది చూడటానికి డైమండ్ నక్లెస్ లా ఉంటుంది. కానీ, సీ జెడ్స్ తో ఉన్న ఈ నక్లెస్.. మెడలో చాలా అందంగా ఉంటుంది. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. పార్టీవేర్ దుస్తుల మీదకు ఇది మరింత బాగుంటుంది.
ఐదారు లైన్ల ముత్యాల చోకర్ కి.. స్టోన్స్ తో ఉన్న లాకెట్ జత చేశారు. దీనికి మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా తోడు అయితే… చాలా అందంగా ఉంటుంది.
పింక్ స్టోన్స్, కింద ముత్యాలతో ఉన్న ఈ నక్లెస్ మంచి పార్టీవేర్ లుక్ ఇస్తుంది. ట్రెండీ గా కనిపించాలి అనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ డిజైన్. పార్టీవేర్ కి చీరలు, డ్రెస్సుల మీదకు చాలా బాగుంటుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇది చాలా తేలికగా ఉంటుంది. ఇన్ విజబుల్ చైన్ కి.. చిన్న చిన్న మోటిఫ్స్, కింద ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉన్నాయ. మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది.
గోల్డ్ నాణేల వంటి రౌండ్ మోటిఫ్స్ , కింద దట్టంగా వేలాడే ముత్యాల గుత్తులతో హెవీ చోకర్ ఫీల్ ఇస్తుంది. కానీ, తేలికగా ఉంటుంది. మెడలో నిండుగా కనపడుతుంది.
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