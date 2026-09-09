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అమ్మాయిల కోసం లేటెస్ట్ డైమండ్ రింగ్స్ డిజైన్లు

life Sep 09 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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ఓపెన్ ఆర్క్ రింగ్స్

ఈ ఉంగరాలు పూర్తిగా గుండ్రంగా కాకుండా, మధ్యలో చిన్న గ్యాప్‌తో వంపు తిరిగి ఉంటాయి. ఈ మోడ్రన్ డిజైన్ చేతి వేళ్లకు చాలా ప్రత్యేకమైన, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

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మినిమలిస్ట్ సాలిటైర్ బ్యాండ్స్

సన్నని, సింపుల్ గోల్డ్ బ్యాండ్‌పై ఒకే ఒక్క డైమండ్ (సాలిటైర్) ఉంటుంది. ఇది చూడటానికి మరీ ఆడంబరంగా లేకుండా, చాలా క్లాసిక్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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త్రీ-స్టోన్ & క్లస్టర్ రింగ్స్

'త్రీ-స్టోన్' రింగ్స్ ఇప్పుడు ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. అలాగే, చాలా చిన్న డైమండ్స్‌ను కలిపి ఒక పెద్ద డైమండ్‌లా కనిపించేలా చేసే 'క్లస్టర్' రింగ్స్‌ను కూడా అమ్మాయిలు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు.

Image credits: Pinterest
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షెవ్రాన్ మరియు వంకీ రింగ్స్

మన సంప్రదాయ వంకీ డిజైన్‌కు ఆధునిక రూపమే ఈ 'V' ఆకారంలో ఉండే షెవ్రాన్ ఉంగరాలు. ఇవి వేళ్లను పొడవుగా, అందంగా చూపిస్తాయి. వీటిని ఇతర ఉంగరాలతో కలిపి (స్టాకింగ్) కూడా పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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టోయ్ ఎట్ మోయి (Toi et Moi)

ఫ్రెంచ్ భాషలో "నువ్వు నేను" అని అర్థం వచ్చే ఈ డిజైన్‌లో రెండు వేర్వేరు రంగులు/ఆకారాలు ఉన్న డైమండ్స్ ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest
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రోజ్ గోల్డ్ ఇన్ఫినిటీ రింగ్

రోజ్ గోల్డ్ మెటల్‌పై డైమండ్స్‌తో పొదిగిన ఇన్ఫినిటీ (∞) సింబల్ ఉన్న ఈ ఉంగరాలు అంతులేని ప్రేమకు చిహ్నం. మోడ్రన్ డ్రెస్సులపైకి ఇది పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: Pinterest

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