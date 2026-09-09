ఈ ఉంగరాలు పూర్తిగా గుండ్రంగా కాకుండా, మధ్యలో చిన్న గ్యాప్తో వంపు తిరిగి ఉంటాయి. ఈ మోడ్రన్ డిజైన్ చేతి వేళ్లకు చాలా ప్రత్యేకమైన, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
సన్నని, సింపుల్ గోల్డ్ బ్యాండ్పై ఒకే ఒక్క డైమండ్ (సాలిటైర్) ఉంటుంది. ఇది చూడటానికి మరీ ఆడంబరంగా లేకుండా, చాలా క్లాసిక్ లుక్ను ఇస్తుంది.
'త్రీ-స్టోన్' రింగ్స్ ఇప్పుడు ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. అలాగే, చాలా చిన్న డైమండ్స్ను కలిపి ఒక పెద్ద డైమండ్లా కనిపించేలా చేసే 'క్లస్టర్' రింగ్స్ను కూడా అమ్మాయిలు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు.
మన సంప్రదాయ వంకీ డిజైన్కు ఆధునిక రూపమే ఈ 'V' ఆకారంలో ఉండే షెవ్రాన్ ఉంగరాలు. ఇవి వేళ్లను పొడవుగా, అందంగా చూపిస్తాయి. వీటిని ఇతర ఉంగరాలతో కలిపి (స్టాకింగ్) కూడా పెట్టుకోవచ్చు.
ఫ్రెంచ్ భాషలో "నువ్వు నేను" అని అర్థం వచ్చే ఈ డిజైన్లో రెండు వేర్వేరు రంగులు/ఆకారాలు ఉన్న డైమండ్స్ ఉంటాయి.
రోజ్ గోల్డ్ మెటల్పై డైమండ్స్తో పొదిగిన ఇన్ఫినిటీ (∞) సింబల్ ఉన్న ఈ ఉంగరాలు అంతులేని ప్రేమకు చిహ్నం. మోడ్రన్ డ్రెస్సులపైకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
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