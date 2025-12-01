Telugu

కొవ్వు కరిగిపోవాలా.. ఈ డ్రింక్స్ తాగండి

Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
బీట్‌రూట్ జ్యూస్

బీట్‌రూట్‌లో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దీనిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవచ్చు.

దానిమ్మ జ్యూస్

దానిమ్మ రసంలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడతాయిి.

టమాటా జ్యూస్

టమాటాల్లో ఉండే లైకోపీన్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించేందుకు ఎంతో సహాయపడుతుంది. 

గ్రీన్ టీ

ప్రతిరోజూ గ్రీన్ టీ తాగితే అందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించేందుకు సహాయపడతాయి.

నిమ్మరసం

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవచ్చు.

ఆరెంజ్ జ్యూస్

నారింజ జ్యూస్ లో తక్కువ కేలరీలు ఉంటాయి. ఇది కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

మందార టీ

మందార పూలతో చేసిన టీ లో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే శక్తి ఉంటుంది.

Image credits: Getty

