అదిరిపోయే డిజైన్లతో పోచంపల్లి ప్రింట్ చీరలు

life Nov 30 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:pochampallysarees.com
పోచంపల్లి ప్రింట్ వైట్ శారీ

పోచంపల్లి చీరలు వాటి ఇక్కత్ నేత, ప్రత్యేక డిజైన్లకు ప్రసిద్ధి. తెలుపు రంగు చీరపై ఎరుపు రంగు పోచంపల్లి డిజైన్ అదిరిపోతుంది. 

Image credits: pochampallysarees.com
పోచంపల్లి మల్టీకలర్ ఇక్కత్ శారీ

మల్టీకలర్‌లో ఉన్న ఈ పోచంపల్లి ఇక్కత్ చీర చూసేకొద్దీ ఇంకా చూడాలనిపించేలా ఉంది. ఇలాంటి చీర మీకు  8 వేల రూపాయల నుంచి 15 వేల రూపాయలలోపు లభిస్తుంది. 

Image credits: pochampallysarees.com
పోచంపల్లి సిల్వర్ ఇక్కత్ శారీ

చాక్లెట్ గోల్డెన్ బోర్డర్‌తో ఉన్న సిల్వర్ సిల్క్ చీరపై లైట్ పోచంపల్లి డిజైన్ చేశారు. ఇది కట్టుకుంటే రాయల్ లుక్ రావడం ఖాయం. దీని ఖరీదు రూ.8 వేల వరకు ఉంటుంది.

Image credits: pochampallysarees.com
పసుపు పోచంపల్లి ఇక్కత్ సిల్క్ శారీ

పసుపు రంగు పోచంపల్లి సిల్క్ చీరకు గంగా యమున కంచి బోర్డర్ ఇచ్చారు. ఈ చీర కట్టుకుంటే ఎంతో అందంగా కనిపిస్తారు. దీని పదివేల రూపాయల వరకు ఉండొచ్చు.

Image credits: pochampallysarees.com
పోచంపల్లి రెడ్ సిల్క్ శారీ

కొత్త పెళ్లికూతురికి సెట్ అయ్యే పోచంపల్లి రెడ్ సిల్క్ చీర ఇది.  ఇలాంటి చీర కట్టుకుంటే ఆ లుక్కే వేరు. దీని ధర ఆరు వేల రూపాయల వరకు ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
పింక్ బోర్డర్‌తో పోచంపల్లి గ్రీన్ శారీ

కంటికి ఇంపుగా ఉండే ఈ గ్రీణ్ పోచంపల్లి చీర ఎవరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. దీని ధర అయిదు వలే రూపాయల నుంచి మొదలవుతుంది.

Image credits: mirraw.com/pinterest
అందమైన కలర్ కాంబినేషన్

నీలం, పసుపు రంగుల మిళితమైన అందమైన పోచంపల్లి చీర ఇది. దీన్ని రూ.9,500గా ఉంది. ఇవి ఎవరు కట్టుకున్నా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: India Mart
కొత్త పెళ్లికూతుళ్ల కోసం

ఈ చీర కలర్ కాంబినేషన్ ఎవరికైనా నచ్చేస్తుంది. కొత్త పెళ్లికూతుళ్లకు ఇది సెట్ అవుతుంది. దీని రూ.8,500గా ఉంది.

Image credits: shilpaweaves.com

