ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిన బెస్ట్ మొక్కలు

life Nov 30 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
స్పైడర్ ప్లాంట్

స్పైడర్ ప్లాంట్ ఇంటికి ఎంతో అందాన్ని తెస్తుంది. ఇది కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి విష పదార్థాలను పీల్చుకుని గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది.

Image credits: freepik
స్నేక్ ప్లాంట్

స్నేక్ ప్లాంట్ రాత్రిపూట ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. అందుకే దీన్ని పడకగదిలో ఉంచడం మంచిది. ఇది అలెర్జీలను రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

Image credits: pexels
మనీ ప్లాంట్

మనీ ప్లాంట్ ఇంట్లో కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.  ఇది ఫార్మాల్డిహైడ్, బెంజీన్ వంటి హానికరమైన పదార్థాలను పీల్చుకుని గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది.

Image credits: gemini
పీస్ లిల్లీ

పీస్ లిల్లీ చూసేందుకు ఒక అందమైన పూల మొక్క.  ఇది ఇంట్లోని విష పదార్థాలను తగ్గిస్తుంది. ఇది ఏసీ గదులకు చాలా మంచిది.

Image credits: pinterest
కలబంద

కలబంద మొక్క ఇంట్లో చాలా సులువుగా పెరుగుతుంది. ఇది ఇంటి గాలిలోని రసాయనాలను తొలగిస్తుంది. దీన్ని బాల్కనీలో పెంచడం మంచిది.

Image credits: social media
అరెకా పామ్

అరెకా పామ్ ఇంట్లోనే పెంచుకోవచ్చు.  ఇంట్లోని పొడి గాలిని తేమవంతంగా చేస్తుంది. ఇది దుమ్మును ఫిల్టర్ చేస్తుంది. 

Image credits: pexels
రబ్బర్ ప్లాంట్

మీ ఇంట్లోకి దుమ్ము , పొగ ఎక్కువగా వస్తుంటే రబ్బర్ ప్లాంట్‌ను  ఇంట్లో పెంచండి. ఇది గాలిలోని హానికరమైన కణాలను తగ్గిస్తుంది.

Image credits: Getty
బోస్టన్ ఫెర్న్

బోస్టన్ ఫెర్న్ ఇంట్లో పెంచేందుకు బెస్ట్ మొక్క. ఇది తేమను నియంత్రించి విష పదార్థాలను తొలగిస్తుంది.

Image credits: instagram
ఇంగ్లీష్ ఐవీ

ఇంగ్లీష్ ఐవీ మొక్క చిన్నగానే పెరుగుతుంది. ఇది గాలిలోని దుమ్ము కణాలు, ఫంగస్‌ను తొలగించి అలెర్జీలు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

Image credits: Getty

