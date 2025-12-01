Telugu

ఇంట్లో ఈ మొక్క ఉంటే చాలామంచిది.. ఎందుకో తెలుసా?

gardening Dec 01 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది

అరేకా పామ్ కాలుష్య కారకాలను తొలగించి గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది. ఇంట్లో స్వచ్ఛమైన గాలి ఉండేలా చేస్తుంది.

ఆక్సిజన్‌ విడుదల

ఈ మొక్క కార్బన్ డై ఆక్సైడ్‌ను గ్రహించి ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. 

ఇంట్లో చల్లదనం

అరేకా పామ్ తేమను నిలుపుకోగలదు. ఫలితంగా ఇంట్లో చల్లదనం కూడా ఉంటుంది.

సంరక్షణ

అరేకా పామ్ తక్కువ సంరక్షణతో ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకోగల మొక్క. దీనికి కొద్దిగా వెలుతురు ఉంటే చాలు. 

ఇంటి అందం కోసం

అరేకా పామ్ మొక్క చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. ఇంటి అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

పుప్పొడి తక్కువ

అలెర్జీ సమస్య ఉన్నవారు కూడా పెంచుకోగల మొక్క అరెకా పామ్. ఎందుకంటే ఇందులో పుప్పొడి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

ఎక్కువ నీరు అవసరం లేదు

ఈ మొక్క తేమను ఇష్టపడినప్పటికీ.. రోజూ నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. తక్కువ నీటితో కూడా ఇది పెరుగుతుంది.

