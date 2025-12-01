Telugu

ముఖంలో గ్లో పెరగాలంటే మీ ఫుడ్ లో ఇవి ఉండాల్సిందే!

food-life Dec 01 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
విటమిన్ ఎ

విటమిన్ ఎ కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచుతుంది. 

Image credits: our own
విటమిన్ సి

కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి విటమిన్ సి సహాయపడుతుంది. కొల్లాజెన్ చర్మం సాగే గుణాన్ని, సన్నని గీతలు, ముడతలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
విటమిన్ డి

విటమిన్ డి కూడా చర్మ ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఇది కొత్త కణాల పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
విటమిన్ ఇ

విటమిన్ ఇ ఒక శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్. ఇది చర్మంపై యూవీ కిరణాల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గించడంలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. 

Image credits: Getty
ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్

ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉన్న ఆహారాలు తినడం కూడా చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది.

Image credits: Getty
ప్రోటీన్

యవ్వనమైన చర్మం కోసం ప్రోటీన్లు ఉన్న ఆహారాలను కూడా డైట్‌లో చేర్చుకోవాలి.

Image credits: Getty

