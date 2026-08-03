Vaddanam: నడుము అందాన్ని పెంచే లైట్ వెయిట్ వడ్డాణం డిజైన్లు

ఈ వడ్డాణాలు ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. తక్కువ బరువులోనే తయారౌతాయి. మామిడి పిందల డిజైన్ కి కింద ముత్యాలు గుచ్చారు. నడుము సన్నగా కనిపిస్తుంది.
అచ్చంగా బంగారంలో లైట్ వెయిట్ వడ్డాణం కావాలంటే.. ఈ డిజైన్లు ఎంచుకోవాల్సిందే. సింపుల్ , క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
సన్నని చైన్ కి.. కాసులను వరసగా గుచ్చి.. తయారు చేసిన వడ్డాణం ఇది. ఇప్పటి వరకు కాసుల పేరు ధరంచి ఉంటారు.. కానీ.. ఈ కాసుల వడ్డాణం ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్ లో ఉన్న డిజైన్ ఇది.
చీరల మీద పెట్టుకున్నప్పుడు.. కాస్త హెవీగా కనిపించాలి అంటే… ఇలాంటి డిజైన్లు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. పట్టుచీరల మీద చాలా బాగా కనపడతాయి.
నడుముకు వడ్డాణం ఉండాలి. కానీ… స్టైల్ గా కనిపించాలి అంటే… ఇలా సన్నని చైన్ లాగా ఉన్న వడ్డాణాలు ఎంచుకోవాలి. లుక్ బాగుంటుంది.
ఇలాంటి డిజైన్ కాస్త ట్రెడిషనల్ గా ఉంటుంది. నడుము కు చాలా అందంగా ఉంటుంది.
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