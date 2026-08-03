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Vaddanam: నడుము అందాన్ని పెంచే లైట్ వెయిట్ వడ్డాణం డిజైన్లు

life Aug 03 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Rubans
Telugu

ముత్యాలతో వడ్డాణం...

ఈ వడ్డాణాలు ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. తక్కువ బరువులోనే తయారౌతాయి. మామిడి పిందల డిజైన్ కి కింద ముత్యాలు గుచ్చారు. నడుము సన్నగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Rubans
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అచ్చంగా బంగారంతో...

అచ్చంగా బంగారంలో లైట్ వెయిట్ వడ్డాణం కావాలంటే.. ఈ డిజైన్లు ఎంచుకోవాల్సిందే. సింపుల్ , క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Rubans
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కాసుల వడ్డాణం....

సన్నని చైన్ కి.. కాసులను వరసగా గుచ్చి.. తయారు చేసిన వడ్డాణం ఇది. ఇప్పటి వరకు కాసుల పేరు ధరంచి ఉంటారు.. కానీ.. ఈ కాసుల వడ్డాణం ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్ లో ఉన్న డిజైన్ ఇది.

Image credits: Rubans
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కొంచెం హెవీ లుక్ కావాలంటే...

చీరల మీద పెట్టుకున్నప్పుడు.. కాస్త హెవీగా కనిపించాలి అంటే… ఇలాంటి డిజైన్లు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. పట్టుచీరల మీద చాలా బాగా కనపడతాయి.

Image credits: Rubans
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స్టైలిష్ గా కావాలంటే...

నడుముకు వడ్డాణం ఉండాలి. కానీ… స్టైల్ గా కనిపించాలి అంటే… ఇలా సన్నని చైన్ లాగా ఉన్న వడ్డాణాలు ఎంచుకోవాలి. లుక్ బాగుంటుంది.

Image credits: Rubans
Telugu

ట్రెడిషనల్ డిజైన్...

ఇలాంటి డిజైన్ కాస్త ట్రెడిషనల్ గా ఉంటుంది. నడుము కు చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Rubans

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