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బాల్కనీలో కూరగాయలు పెంచుతున్నారా? ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి!

life Aug 03 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pixabay
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నీళ్లు ఎక్కువగా పోయడం

మొక్కలకు నీళ్లు ఎక్కువగా పోస్తే వాటి వేళ్లు కుళ్లిపోతాయి. మట్టి పూర్తిగా ఆరిన తర్వాతే నీళ్లు పోయాలి.

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ఎండ సరిగ్గా తగలకపోవడం

చాలా రకాల కూరగాయల మొక్కలకు రోజుకు కనీసం 4 నుంచి 6 గంటల ఎండ అవసరం. ఎండ తగలని చోట మొక్కలు పెడితే సరిగ్గా పెరగవు.

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డ్రైనేజీ హోల్స్ లేకపోవడం

గ్రో బ్యాగ్స్ లేదా కుండీలకు అదనపు నీరు బయటకు పోవడానికి కింద రంధ్రాలు ఉన్నాయో లేదో తప్పకుండా చూసుకోవాలి.

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సరైన కుండీలు వాడకపోవడం

మొక్కల వేళ్లు బాగా పెరగడానికి తగినంత లోతు, వెడల్పు ఉన్న కుండీలను ఎంచుకోవాలి. చిన్న కుండీలు అన్ని రకాల మొక్కలకు సెట్ కావు.

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కేవలం మట్టినే వాడటం

తోటలోని మట్టిని మాత్రమే వాడితే అది గట్టిపడిపోతుంది. కోకోపీట్, సేంద్రియ ఎరువు కలిపిన మిశ్రమాన్ని వాడటం మంచిది.

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మొక్కల మధ్య దూరం

ఒకే కుండీలో ఎక్కువ మొక్కలు దగ్గరదగ్గరగా నాటితే వాటికి పోషకాలు సరిగ్గా అందవు. అందుకే తగినంత గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.

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పురుగు నివారణ

మొక్కలకు పురుగులు లేదా తెగుళ్లు సోకినప్పుడు వెంటనే గమనించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే మొక్క మొత్తం దెబ్బతింటుంది.

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