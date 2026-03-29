చికెన్ లో బ్రెస్ట్ ను ఎంపిక చేసి వండుకుని తింటే మంచిది. ఇందులో ప్రోటీన్ అధికంగా. కండరాల పెరుగుదలకు చికెన్ బ్రెస్ట్ ఉత్తమం.
ప్రతిరోజూ ఉడకబెట్టిన కోడి గుడ్లు తినాలి. ప్రోటీన్ తో పాటూ కాల్షియం, ఐరన్, జింక్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి.
ఓట్స్ లో ఫైబర్, ప్రోటీన్, మినరల్స్, విటమిన్లు నిండుగా ఉంటాయి. ఇది శరీరంలో కండరాలను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
కండరాల పెరుగుదలకు సాల్మన్ చేప అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ చేపలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
నానబెట్టిన బాదం పప్పులు ప్రతిరోజూ పది తినాలి. బాదంలో ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యాట్ రెండూ సరైన మోతాదులో ఉంటాయి.
పనీర్లో ఉండే ప్రోటీన్ త్వరగా జీర్ణం కాదు. దీనివల్ల చాలా గంటల పాటు కండరాలకు పోషణ అందుతుంది.
కండలు పెంచాలనుకుంటే ఆలివ్ ఆయిల్ వాడండి. సలాడ్ లపై ఆలివ్ ఆయిల్ చల్లుకుని తింటే మంచిది.
