Telugu

ఒక్క గ్రాము బంగారంతోనే చిన్న చెవిపోగులు

life Mar 29 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:miabytanishq
1 గ్రాము బంగారంలో చెవిపోగులు

ఒక గ్రాము బంగారంతో పాపాయికి చెవిపోగులు కొనవచ్చు. ఇవి కేవలం 15 వేల రూపాయల్లో వస్తాయి. 

Image credits: pinterest
మినీ ఫ్లవర్ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్

చిట్టి చెవిపోగుల్లో మినీ ఫ్లవర్ స్టడ్స్ చాలా పాపులర్. చిన్న చిన్న పూల రెక్కల ఆకారంలో ఉండే ఈ చెవిపోగులు మీ పాపకు నప్పుతాయి.

Image credits: pinterest
స్టార మూన్ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్

స్టార్ మూన్ స్టడ్స్ ఇవి.  ఈ చిన్న బంగారు చెవిపోగులు చాలా తేలికగా ఉంటాయి. డైలీ వేర్ కు అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: instagram
హార్ట్ షేప్ బేబీ స్టడ్స్

హార్ట్ డిజైన్ లో ఉండే  స్మూత్ ఫినిషింగ్ ఉన్న స్టడ్స్ ఇవి. పిల్లల చర్మానికి గుచ్చుకోకుండా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
మినీ ఝుంకీ లీఫ్ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్

1 గ్రాము బంగారంలో వచ్చే ఆకుల డిజైన్ ఇది.  పండుగలు లేదా ఫంక్షన్లకు పిల్లలకు పెట్టవచ్చు.

Image credits: pinterest
బటర్‌ఫ్లై కట్ ఇయర్ రింగ్ డిజైన్

బటర్‌ఫ్లై డిజైన్  చిన్నారులకు బాగా నప్పుతుంది. ఇవి ఫ్రాక్స్, ఫ్రిల్ డ్రెస్సులు లేదా పార్టీ వేర్‌తో బాగా మ్యాచ్ అవుతాయి.

Image credits: inseasonjewelry.com
బో స్టైల్ గోల్డ్ స్టడ్స్

బో స్టైల్ గోల్డ్ స్టడ్ డిజైన్ ఇది.  చిన్నారులకు దీని స్మూత్ ఎడ్జ్ సేఫ్, క్లాసీ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఇవి పిల్లలకు అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: m.media-amazon.com
హాఫ్ మూన్ మినిమల షేప్ ఇయర్ రింగ్స్

హాఫ్ మూన్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ ఇప్పుడు ఎక్కువమందికి నచ్చుతుంది. ఇవి పిల్లల పర్సనాలిటీకి ఒక ఫన్-టచ్‌ను జోడిస్తాయి.

Image credits: instagram

