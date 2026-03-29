Telugu

రోజూ ఒక కప్పు పెరుగు తింటే జరిగేది ఇదే

life Mar 29 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
శరీరానికి నీటిని అందించి

రోజూ ఒక కప్పు పెరుగును తినడం వల్ల శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందుతాయి. ఇది శరీరాన్ని తేమవంతంగా ఉంచుతుంది.

Image credits: Pinterest
డీహైడ్రేషన్‌ రాదు

పెరుగులో నీరు అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో నీటిశాతాన్ని పెంచుతుంది. దీని వల్ల డీహైడ్రేషన్ సమస్య రాదు.

Image credits: Pinterest
ఎముకలకు బలం

పెరుగులో కాల్షియం, విటమిన్ డి అధికంగా ఉంటాయి. పెరుగు తినడం వల్ల ఎముకలు గట్టిగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
బీపీని కంట్రోల్ చేస్తుంది

కప్పు పెరుగులో పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి అధిక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

రోజూ పెరుగు తినే వారికి రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.  ఇది ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది.

Image credits: Pinterest
పేగుల పనితీరు

పెరుగు తినడం వల్ల జీర్ణక్రియకు మేలు చేసే మంచి ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. ఇది పేగుల పనితీరును కాపాడుతుంది.

Image credits: Pinterest
చర్మం మెరుస్తుంది

ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉండే పెరుగు తినడం వల్ల చర్మం మెరిసిపోతుంది.

Image credits: Pinterest
ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది

పెరుగులో ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. రోజూ కప్పు పెరుగు తింటే ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటి మానసిక సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
బరువు తగ్గుతారు

రోజూ కప్పు పెరుగు తినడం వల్ల శరీర బరువును పెరగకుండా అదుపులో ఉంటుంది.

Image credits: Social Media

