రోజూ ఒక కప్పు పెరుగును తినడం వల్ల శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందుతాయి. ఇది శరీరాన్ని తేమవంతంగా ఉంచుతుంది.
పెరుగులో నీరు అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో నీటిశాతాన్ని పెంచుతుంది. దీని వల్ల డీహైడ్రేషన్ సమస్య రాదు.
పెరుగులో కాల్షియం, విటమిన్ డి అధికంగా ఉంటాయి. పెరుగు తినడం వల్ల ఎముకలు గట్టిగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.
కప్పు పెరుగులో పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి అధిక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.
రోజూ పెరుగు తినే వారికి రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇది ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది.
పెరుగు తినడం వల్ల జీర్ణక్రియకు మేలు చేసే మంచి ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. ఇది పేగుల పనితీరును కాపాడుతుంది.
ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉండే పెరుగు తినడం వల్ల చర్మం మెరిసిపోతుంది.
పెరుగులో ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. రోజూ కప్పు పెరుగు తింటే ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటి మానసిక సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
రోజూ కప్పు పెరుగు తినడం వల్ల శరీర బరువును పెరగకుండా అదుపులో ఉంటుంది.
