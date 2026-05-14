జుట్టు ఆరోగ్యానికి కరివేపాకు చాలా మంచిది. ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ ఎ, బి, సి, ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును బలంగా, ఆరోగ్యంగా మారుస్తాయి.
కరివేపాకు హెయిర్ ఫోలికల్స్ను బలపరుస్తుంది. జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది. చిన్న వయసులోనే వచ్చే తెల్ల జుట్టును నివారిస్తుంది. చుండ్రు సమస్యతో కూడా పోరాడుతుంది.
కరివేపాకు నూనెను రోజూ తలకు రాసుకోవడం, లేదా పచ్చి కరివేపాకు ఆకులను నేరుగా తినడం ద్వారా.. జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది.
కరివేపాకులో బీటా కెరోటిన్, ప్రొటీన్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేయడంలో సహాయపడతాయి.
కరివేపాకులో ఉండే విటమిన్ బి6 జుట్టు కుదుళ్లను బలపరుస్తుంది. తద్వారా జుట్టు రాలడం సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
గుప్పెడు కరివేపాకు ఆకులను తీసుకుని పేస్ట్లా చేసి, పెరుగు కలిపి హెయిర్ ప్యాక్ చేసుకోవాలి. దాన్ని తలకు పట్టించి 30-45 నిమిషాల పాటు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి.
జుట్టుకు పోషణ అందాలంటే ప్రతిరోజూ ఉదయం పరగడుపున 3-5 కరివేపాకులను నమలి తినడం మంచిది.
కరివేపాకు ఆకులను నీటిలో వేసి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఆ నీళ్లు చల్లారిన తర్వాత వాటితో తలస్నానం చేసినా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
