మనదేశంలో ఎక్కువగా బంగారం కొనే రాష్ట్రం ఇదే

life May 14 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chatgpt AI
బంగారం పెట్టుబడిగా

మనదేశధంలో బంగారం కేవలం పెట్టుబడి కాదు..  మన సంప్రదాయం, సంస్కృతిలో భాగం.   ప్రపంచంలోనే బంగారాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించే రెండో అతిపెద్ద దేశం మనదే.

మన రాష్ట్రాలదే హవా

దేశం మొత్తం మీద బంగారానికి డిమాండ్ ఉన్నా కూడా.. దాదాపు 40 శాతం వాటా దక్షిణ భారతదేశానిదే. ఇక్కడ 22 క్యారెట్ల బంగారానికి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది.

ఏ రాష్ట్రం నెంబర్ 1?

భారత్‌లో బంగారం వాడకంలో కేరళ మొదటి స్థానంలో ఉంది. దేశం మొత్తం బంగారం డిమాండ్‌లో దాదాపు 20శాతం వాటా ఒక్క కేరళ రాష్ట్రానిదే.

గల్ఫ్ దేశాల పాత్ర

కేరళలో బంగారం డిమాండ్ పెరగడానికి గల్ఫ్ దేశాల నుంచి వచ్చే రెమిటెన్స్ ప్రధాన కారణం. అలాగే కొచ్చి పోర్ట్ నుంచి దిగుమతి సులభంగా అవుతుంది.

తమిళనాడు, ఏపీలోనూ...

కేరళ తర్వాత తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో కూడా బంగారంపై భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.

బంగారం ఉత్పత్తిలో కర్ణాటక టాప్

బంగారం కొనడంలో కేరళ ముందుంటే, బంగారం ఉత్పత్తిలో మాత్రం కర్ణాటక మొదటి స్థానంలో ఉంది. దేశానికి అవసరమైన బంగారంలో ఎక్కువ భాగం హట్టి, KGF గనుల నుంచే వస్తుంది.

గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచే ఎక్కువ

మనదేశంలో మొత్తం బంగారం డిమాండ్‌లో 55  శాతం కంటే ఎక్కువ గ్రామీణ ప్రాంతాల వారే కొంటున్నారు. పెళ్లిళ్లకు బంగారం అధికంగా కొంటున్నారు.

బంగారం కొనేది మిడిల్ క్లాసే

భారత్‌లో మిడిల్ క్లాస్ వర్గానికి చెందిన వారే ఎక్కువ.  మొత్తం బంగారం డిమాండ్‌లో 50 శాతం కంటే ఎక్కువ కొనుగోలు వారే చేస్తున్నారు. 

