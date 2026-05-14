చేతికి అందాన్నిచ్చే 7 రకాల రూబీ ఉంగరాల డిజైన్లు

life May 14 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
వింటేజ్ రూబీ రింగ్

గోల్డ్ బేస్‌తో చేసిన వింటేజ్ రూబీ రింగ్ ఇది. దీని క్లాసిక్ డిజైన్ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సుల మీద అదిరిపోతుంది. 

డైమండ్ హలో రూబీ రింగ్

మధ్యలో రూబీ, దాని చుట్టూ చిన్న డైమండ్స్‌తో ఉండే హలో రింగ్ కంటికింపుగా ఉంటుంది.  ఈ డిజైన్ ఎంగేజ్‌మెంట్, పెళ్లి రెండింటికీ పర్ఫెక్ట్. 

ఫ్లోరల్ రూబీ డిజైన్

పువ్వుల నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన రూబీ రింగ్ ఇది. వీటి సాఫ్ట్, ఫెమినైన్ లుక్ పెళ్లికూతురి వేళ్లపై చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

ఓవల్ కట్ రూబీ రింగ్

ఓవల్ కట్ రూబీ స్టోన్‌తో ఉన్న ఈ ఉంగరం వేళ్లను పొడవుగా, సన్నగా కనిపించేలా చేస్తుంది. ఇది ఏ డ్రెస్‌తోనైనా మ్యాచ్ అవుతుంది.

కుందన్ రూబీ రింగ్

 ట్రెడిషనల్, రిచ్ లుక్ కావాలంటే కుందన్ వర్క్‌తో ఉన్న రూబీ రింగ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. 

రోజ్ గోల్డ్ రూబీ రింగ్

రోజ్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్‌తో రూబీ స్టోన్ కాంబినేషన్ అందంగా ఉంటుంది.  దీని సాఫ్ట్ షైన్ ఏ లుక్‌తోనైనా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

మినిమల్ రూబీ బ్యాండ్

సింపుల్ కానీ ఎలగెంట్ లుక్ కోరుకునే వధువులకు మినిమల్ రూబీ సరిగ్గా నప్పుతుంది. రోజువారీ వాడకానికి కూడా ఈ రింగ్ బాగుంటుంది.

