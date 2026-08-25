Telugu

పీరియడ్స్ టైంలో ఇలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది!

life Aug 25 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

నీళ్లు బాగా తాగడం

పీరియడ్స్ టైంలో డీహైడ్రేషన్ వల్ల తలనొప్పి వస్తుంది. దీన్ని నివారించడానికి, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గించుకోవడానికి నీళ్లు బాగా తాగాలి.

Image credits: Asianet News
Telugu

పండ్లు, కూరగాయలు

నీటిశాతం ఎక్కువగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు తినడం వల్ల పీరియడ్స్ సమయంలో వచ్చే అసౌకర్యం నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.

Image credits: Asianet News
Telugu

ఆకుకూరలు

పీరియడ్స్ టైంలో ఐరన్ లెవెల్స్ పడిపోవడం సహజం. దీన్ని అధిగమించడానికి ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆకుకూరలను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి.

Image credits: Asianet News
Telugu

అల్లం టీ

పీరియడ్స్ టైంలో అల్లం టీ తాగితే వికారం, ఇతర ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. కానీ, ఎక్కువ తాగితే కడుపునొప్పి, గుండెల్లో మంట వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Asianet News
Telugu

డార్క్ చాక్లెట్‌

డార్క్ చాక్లెట్‌లో ఐరన్, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. మెగ్నీషియం పీఎంఎస్ లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Asianet News
Telugu

చేపలు

పీరియడ్స్ టైంలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తీసుకోవడం ముఖ్యం. నూనెశాతం ఎక్కువగా ఉండే చేపలు తినడం వల్ల నొప్పి తగ్గుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

Image credits: Asianet News

భారతీయులు ఎంజాయ్ చేయడానికి బ్యాంకాక్‌కు ఎందుకు వెళ్తారు?

Blouse:ట్రెండింగ్ బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్స్..చీర అందాన్ని పెంచుతాయి

Rakhi: మార్కెట్లో కొనే అవసరం లేకుండా, ఇంట్లోనే రాఖీ తయారు చేసేయండిలా

Bangles:ఎంత చూసినా తనివి తీరని గాజుల డిజైన్లు.. చీరల మీదకు అదిరిపోతాయి