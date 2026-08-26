ఈ బ్రేస్లేట్ మొత్తం సింపుల్ గా ఉన్నా మధ్యలో చిన్న రెడ్ స్టోన్.. బాణం డిజైన్ దీనిని హైలెట్ చేస్తుంది. చేతికి చాలా అందంగా ఉంటుంది.
ఈ బ్రేస్లేట్ కి కూడా.. ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. చిన్న చిన్న వైట్ స్టోన్స్, రెండు గ్రీన్ స్టోన్.. దీనిని హైలెట్. ఇలాంటి డిజైన్ చేతికే అందాన్ని తెస్తుంది..
కంప్లీట్ నల్లపూసలకు.. చిన్న ఫ్లవర్ వేలాడ దీశారు. చాలా సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది..
ఈ నల్ల పూసల బ్రేస్లేట్ డిజైన్ మరింత క్లాసీ లుక్ ఇవ్వాలి అంటే.. ఇలాంటి డిజైన్ ఎంచుకోవాలి. ఒకలైన్ నల్లపూసలు, మరో లైన్ చైన్ తో రెండు స్టార్స్ మరింత హైలెట్ అవుతాయి.
రెండు లైన్ల నల్ల పూసల దండకు మధ్యలో.. ఒక హెవీ డైమండ్ పెండెంట్ అమర్చారు. రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే డిజైన్ ఇది. రెండు లైన్ల నల్ల పూసల దండకు స్టోన్స్ వేలాడదీశారు. చాలా అందంగా ఉంటుంది.
సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్ లుక్ కావాలి అంటే.. ఇలా.. ఇన్ఫినిటీ షేప్ తో ఉన్న నల్ల పూసల బ్రేస్లేట్ ని ఎంచుకోండి..
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