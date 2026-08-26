ప్లెయిన్ గాజులతో జత చేసిన ఈ ఘుంగ్రూ గాజులు వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. చీరలు, లెహెంగాలతో కలిపి వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
చివర్లో గోల్డెన్ కడా, మధ్యలో గ్రీన్ కలర్ మెరుపు గాజులు మీ చేతులకు సరికొత్త అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు ఈ స్టైల్ గాజులు సూపర్ గా ఉంటాయి.
జుంకాలు, జాలర్లతో ఉన్న ఈ స్టైలిష్ గాజులు మీకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, ఇతర ఫంక్షన్లకు వేసుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి.
డైలీవేర్ కి ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్ గాజులు చక్కగా సెట్ అవుతాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
చంకీలు, కుందన్స్, థ్రెడ్ వర్క్ తో ఉన్న ఈ గాజులు చేతులకు నిండుగా, అందంగా ఉంటాయి. వీటిని అన్ని వయసులవారు ట్రై చేయవచ్చు.
ముత్యాలు, అద్దాలతో డిజైన్ చేసిన ఈ వెల్వెట్ గాజులు మీ చేతుల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ప్రత్యేక సందర్బాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్.
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