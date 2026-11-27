చేతులు, కాళ్లలో తిమ్మిర్లు రావడం విటమిన్ బీ12 లోపానికి సంకేతం కావచ్చు.
నడిచేటప్పుడు ఇబ్బంది పడటం, బ్యాలెన్స్ కోల్పోవడం బీ12 లోపం వల్ల జరగవచ్చు.
కండరాలు బలహీనపడటం, కంటిచూపు మసకబారడం వంటివి కూడా జరగవచ్చు.
నోటి పూత, నోట్లో మంట వంటి సమస్యలు బీ12 తగ్గడం వల్ల రావచ్చు.
విటమిన్ బీ12 లోపం వల్ల కొందరిలో చర్మం పాలిపోవడం, పసుపు రంగులోకి మారడం జరుగుతుంది.
అలసట, నీరసం, తలనొప్పి, వికారం, వాంతులు, ఆకలి లేకపోవడం, సడెన్గా బరువు తగ్గడం వంటివి కూడా బీ12 లోపానికి సంకేతాలే.
డిప్రెషన్, ఇతర మానసిక సమస్యలు, ఊరికే కోపం రావడం కూడా కొందరిలో కనిపిస్తాయి.
పైన చెప్పిన లక్షణాలు కనిపిస్తే సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా డాక్టర్ను తప్పక కలవండి. వైద్యుడి సలహా తర్వాతే వ్యాధిని నిర్ధారించుకోండి.
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