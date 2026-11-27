ఒక వైపు గోల్డ్ చైన్, మరో వైపు నల్లపూసలు ఈ డిజైన్ స్పెషాలిటీ. మధ్యలో ఉండే హార్ట్ షేప్ పెండెంట్లో సగం గోల్డ్లా, మిగతా సగం మెరిసే తెల్ల రాయి ఉంటుంది.
సింపుల్, మోడరన్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ సిల్వర్ చైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. చైన్ మధ్యలో మాత్రమే చిన్న నల్లపూసల వరుస ఉంటుంది. పొడవును అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి వెనుక అదనపు లింక్ ఇచ్చారు.
ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇష్టపడేవారికి ఈ గోల్డ్ చైన్ డిజైన్ సరిగ్గా సరిపోతుంది. రెండు తెల్లటి రాళ్ల కింద అందమైన గులాబీ-ఎరుపు రంగు ఓవల్ షేప్ రాయి ఉంటుంది. పండుగలు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్.
పెండెంట్ వద్దనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్. సిల్వర్ కలర్ సన్నటి చైన్ పొడవునా చిన్న నల్లపూసలను అందంగా అమర్చారు. ఆఫీస్, డైలీ వేర్కి ఇది చాలా తేలికగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
గోల్డ్ చైన్కు రెండు వైపులా కొన్ని నల్లపూసలు ఉండి, మధ్యలో పూవు ఆకారంలో పెండెంట్ ఉంటుంది. పెండెంట్లోని చిన్న తెల్లటి రాళ్లు మెడకు మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి. చీరలు, చుడీదార్లకు బెస్ట్.
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