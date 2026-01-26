నారింజ తొక్కలను రూమ్ ఫ్రెషనర్గా వాడుకోవచ్చు. ముందుగా తొక్కలను తీసి ఎండలో ఆరబెట్టి, ఆ తర్వాత నీటిలో మరిగించాలి. ఆ నీటిని తీసి ఒక స్ప్రే బాటిల్ వేసి దాయండి.
ఆరెంజ్ పీల్స్ను మనం కిచెన్ క్లీనర్గా వాడుకోవచ్చు. నారింజ తొక్కలను 7 నుండి 8 రోజులు వెనిగర్లో నానబెట్టి ఉంచాలి. తరువాత ఆ నీళ్లతో క్లీన్ చేయాలి.
స్కిన్ కేర్ కోసం ఈ తొక్కలను ప్రత్యేకంగా వాడతారు. నారింజ తొక్కలను తీసి ఎండబెట్టి, పొడి చేసుకోవాలి. దీని నుండి మనం విటమిన్ సి పొందవచ్చు.
జుట్టుకు సహజ షాంపూగా వాడండి. నారింజ తొక్కలను జుట్టు కోసం ఉపయోగించవచ్చు. తొక్కలను నీటిలో మరిగించి, ఆ నీటిని జుట్టుకు వాడాలి.
మొక్కలకు నారింజ తొక్కలను ఎరువుగా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ తొక్కలతో మొక్కలకు పోషకమైన ఎరువును తయారు చేయవచ్చు.
నారింజ తొక్కలను ఎండ బెట్టి గదుల్లో, అల్మరాల్లో ఉంచితే మంచి వాసన వస్తుంది.
కేకుల్లో వాడేందుకు నారింజ చక్కెరను తయారు చేయవచ్చు. పంచదార నారింజ పై తొక్కను కలిపి మిక్సీ చేసి కేకుల మిశ్రమంలో కలపాలి.
