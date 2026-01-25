Telugu

టెంపుల్ జ్యూయలరీ ఇయర్రింగ్స్‌తో ముఖానికే నిండుదనం

Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram@theblingbag
టెంపుల్ జ్యువెలరీ ఇయర్ రింగ్స్

టెంపుల్ జ్యువెలరీ సాధారణ బంగారు ఆభరణాల కన్నా చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో డల్ గోల్డ్ వాడతారు. అలాగే దేవుడి చిత్రాలతో అందమైన చెక్కడం ఉంటుంది.

Image credits: Instagram@karatcart
టెంపుల్ జ్యువెలరీ జుంకీలు

టెంపుల్ జ్యువెలరీలో ఇలాంటి హెవీ ఝుంకీలు చాలా రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. దీని స్టడ్స్‌లో దేవుడి ఆకృతి, కింద చెక్కిన ఝుంకీలకు ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ ఉన్నాయి.

Image credits: Instagram@aura_adorns
టెంపుల్ జ్యువెలరీ చాంద్ బాలి

మీరు టెంపుల్ జ్యువెలరీలో హెవీ, లట్కన్ ఇయర్ రింగ్స్ కావాలనుకుంటే, ఆకుపచ్చ రంగు రాళ్ల వివరాలతో ఉన్న ఈ చాంద్‌బాలీని ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram@theblingbag
టెంపుల్ జ్యువెలరీ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్

మీరు ఇలాంటి టెంపుల్ జ్యువెలరీ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా కొనొచ్చు. ఈ గుండ్రని చెవిపోగులు పొడవాటి ముఖంపై చాలా బాగుంటాయి. ఇందులో దేవుడి ఆకృతితో పాటు కొన్ని ముత్యాల వివరాలు ఉన్నాయి.

Image credits: Instagram@parampariya
లాంగ్ ఝుంకీ టెంపుల్ జ్యువెలరీ ఇయర్ రింగ్స్

మీరు పొడవాటి ఝుంకీల కోసం చూస్తుంటే, ఇది మీకు సరైన ఎంపిక. ఇందులో దేవుడి ఆకృతి స్టడ్స్‌తో పాటు కింద చిన్న ఝుంకీ గిన్నె, ఆకుపచ్చ డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయి.

Image credits: Instagram@rua.creations
ఇయర్ చైన్ హ్యాంగింగ్ టెంపుల్ జ్యువెలరీ

రాయల్ లుక్ కోసం మీరు ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో హ్యాంగింగ్‌లో పెద్ద టెంపుల్ జ్యువెలరీ ఝుంకా, దానితో పాటు ట్రిపుల్ లేయర్ ఇయర్ చైన్ ఉంది. 

Image credits: Instagram@ladyzeal_
బంగారు జుంకీలు

బంగారు జుంకీలపై రంగు రంగుల డిజైన్లతో ఇవి ఎంతో అందంగా ఉండే చెవి పోగులు ఇవి.

Image credits: Getty

