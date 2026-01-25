టెంపుల్ జ్యువెలరీ సాధారణ బంగారు ఆభరణాల కన్నా చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో డల్ గోల్డ్ వాడతారు. అలాగే దేవుడి చిత్రాలతో అందమైన చెక్కడం ఉంటుంది.
టెంపుల్ జ్యువెలరీలో ఇలాంటి హెవీ ఝుంకీలు చాలా రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. దీని స్టడ్స్లో దేవుడి ఆకృతి, కింద చెక్కిన ఝుంకీలకు ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ ఉన్నాయి.
మీరు టెంపుల్ జ్యువెలరీలో హెవీ, లట్కన్ ఇయర్ రింగ్స్ కావాలనుకుంటే, ఆకుపచ్చ రంగు రాళ్ల వివరాలతో ఉన్న ఈ చాంద్బాలీని ఎంచుకోవచ్చు.
మీరు ఇలాంటి టెంపుల్ జ్యువెలరీ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా కొనొచ్చు. ఈ గుండ్రని చెవిపోగులు పొడవాటి ముఖంపై చాలా బాగుంటాయి. ఇందులో దేవుడి ఆకృతితో పాటు కొన్ని ముత్యాల వివరాలు ఉన్నాయి.
మీరు పొడవాటి ఝుంకీల కోసం చూస్తుంటే, ఇది మీకు సరైన ఎంపిక. ఇందులో దేవుడి ఆకృతి స్టడ్స్తో పాటు కింద చిన్న ఝుంకీ గిన్నె, ఆకుపచ్చ డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయి.
రాయల్ లుక్ కోసం మీరు ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో హ్యాంగింగ్లో పెద్ద టెంపుల్ జ్యువెలరీ ఝుంకా, దానితో పాటు ట్రిపుల్ లేయర్ ఇయర్ చైన్ ఉంది.
బంగారు జుంకీలపై రంగు రంగుల డిజైన్లతో ఇవి ఎంతో అందంగా ఉండే చెవి పోగులు ఇవి.
మూడు గ్రాముల్లో చక్కని చెవిపోగులు
