6 గ్రాములతో అందమైన బ్రాస్ లెట్ డిజైన్లు

life Jan 26 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Mia by tanishq
అడ్జస్టబుల్ బ్రాస్‌లెట్

ఇది అడ్జస్టబుల్ బ్రాస్‌లెట్ డిజైన్.  చూసేందుకు చాలా సింపుల్‌గా, అందంగా ఉంటుంది. బ్రాస్‌లెట్‌లో అందమైన హార్ట్ షేప్ ఉంది.

Image credits: Mia by tanishq
ట్విస్టీ చిక్ బ్రాస్‌లెట్

ఇది ట్విస్టీ చిక్ బ్రాస్‌లెట్ డిజైన్. రాళ్లు, మీనాకారి పని లేకపోయినా ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Mia by tanishq
లింక్ ఆఫ్ బ్రాస్‌లెట్

ఇది లింక్  బ్రాస్‌లెట్ డిజైన్. ఇది మీ చేతులకు అందాన్నిస్తుంది. దీన్ని వెస్ట్రన్ గౌన్ లేదా డ్రెస్‌తో వేసుకుంటే నప్పుతుంది.

Image credits: Mia by tanishq
ఈవిల్ ఐ బ్లాక్ బీడ్స్ బ్రాస్‌లెట్

దిష్టి తగలకుండా ఇలాంటి బ్రాస్‌లెట్ తీసుకోవచ్చు. ఈ అందమైన, క్యూట్ డిజైన్ 6 గ్రాములలో తయారవుతుంది.

Image credits: Mia by tanishq
చార్మ్ బ్రాస్‌లెట్

మల్టీ కలర్ స్టోన్స్, సన్నని చైన్‌తో ఉన్న  బ్రాస్‌లెట్ ఇది. చేతులకు మినిమల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Mia by tanishq
లవ్ బ్రేస్ లెట్

చాలా సింపుల్ లవ్ బ్రేస్ లెట్ ఇది. ప్రేమించిన వారికి గిఫ్ట్ ఇచ్చేందుకు ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: Myntra
డైలీ వేర్ బ్రేస్ లెట్

ఇది ప్రతిరోజూ వేసుకునేందుకు వీలయ్యే బ్రేస్ లెట్ డిజైన్ ఇది.

Image credits: accessorizelondon

