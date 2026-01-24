Telugu

కొత్తిమీర ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?

food-life Jan 24 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

గాలి చొరబడని డబ్బా

కడిగి ఆరబెట్టిన కొత్తిమీరను గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టి ఫ్రిజ్‌లో నిల్వ చేయవచ్చు. ఇలా చేస్తే ఎక్కువ రోజుల వరకు పాడవకుండా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

పేపర్ టవల్

పేపర్ టవల్‌లో చుట్టి నిల్వ చేస్తే కొత్తిమీరలో తేమ నిలిచిపోకుండా ఉంటుంది. తేమ ఉంటే అది త్వరగా పాడవడానికి కారణమవుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

నీటిలో పెట్టండి

ఒక గ్లాసులో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని, అందులో కొత్తిమీర కాడలను ముంచి పెట్టాలి. ఆకుల భాగాన్ని ప్లాస్టిక్ కవర్‌తో చుట్టడం మర్చిపోవద్దు.

Image credits: Getty
Telugu

తేమ ఉంటుంది

నీటిలో పెట్టి నిల్వ చేసినప్పుడు కొత్తిమీరలో ఎప్పుడూ తేమ ఉంటుంది. ఇది కొత్తిమీర పాడవకుండా నివారిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

క్లాత్ లో చుట్టవచ్చు

తడి క్లాత్ లో కొత్తిమీరను చుట్టి నిల్వ చేయవచ్చు. తర్వాత దీన్ని ఒక డబ్బాలో పెట్టి ఫ్రిజ్‌లో ఉంచితే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఐస్ ట్రే

కొత్తిమీరను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఐస్ ట్రేలో వేసి ఫ్రీజర్‌లో నిల్వ చేయవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

ఎండబెట్టి నిల్వ చేయవచ్చు

కొత్తిమీరను బాగా ఎండబెట్టి కూడా నిల్వ చేయవచ్చు. ఎండిన కొత్తిమీరను ఒక డబ్బాలో పెట్టి ఫ్రిజ్‌లో ఉంచితే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty

Ghee: చలికాలంలో నెయ్యి ఎందుకు తినాలి?

కంటిచూపు బాగుండాలంటే కచ్చితంగా తినాల్సినవి ఏంటో తెలుసా?

పరగడుపున నానపెట్టిన మెంతులు తీసుకుంటే ఏమౌతుంది?

పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే ఆహారాలు