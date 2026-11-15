కరివేపాకులు జుట్టుకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ ఆకుల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ ఏ, బి, సి, ఇ జుట్టును దృఢంగా మారుస్తాయి.
కరివేపాకులోని గుణాలు హెయిర్ ఫాలిసిల్స్ ను బలోపేతం చేస్తాయి. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది. అలాగే చిన్న వయసులోనే జుట్టు నెరవడం, చుండ్రు వంటి సమస్యలు రావు.
కరివేపాకు నూనెను తలకు పట్టించడం, కరివేపాకులను తినడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది.
కరివేపాకులో బీటా కెరోటిన్, ప్రోటీన్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తాయి.
జుట్టు రాలే సమస్య ఉన్నవారు కరివేపాకును వాడాలి. ఇందులోని విటమిన్ బి6 జుట్టు మూలాలను బలోపేతం చేసి జుట్టు రాలడాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
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