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Camphor: కర్పూరం వాసన చూస్తే ఏమవుతుంది?

life Nov 14 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Freepik
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మైగ్రేన్ ఎక్కువవుతుంది

మీకు ఇప్పటికే మైగ్రేన్ సమస్య ఉంటే, కర్పూరాన్ని వాసన చూడటం వల్ల ఆ సమస్య మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

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ముక్కులో మంట

కర్పూరం వాసన చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. దాన్ని ఎక్కువగా పీల్చడం వల్ల ముక్కులో మంట పుడుతుంది.

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తలనొప్పి పెరుగుతుంది

మీకు తరచూ తలనొప్పి వస్తుంటే, కర్పూరాన్ని వాసన చూడటం మానుకోండి, లేకపోతే సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుంది.

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తల తిరగడం

కర్పూరాన్ని ఎక్కువ సేపు వాసన చూస్తే, దాని ఘాటు ముక్కులోకి వెళ్లి తల తిరిగేలా చేస్తుంది.

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వాంతులు, విరేచనాలు

కర్పూరాన్ని వాసన చూసినప్పుడు, దాని నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసన శరీరంలోకి వెళ్లి వాంతులు, విరేచనాలకు దారి తీస్తుంది.

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పిల్లలకు మంచిది కాదు

పిల్లలు కర్పూరాన్ని వాసన చూస్తే అది వారి ఆరోగ్యంపై తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలను చూపిస్తుంది.

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ఫిట్స్ సమస్య ఉన్నవారు

మీకు ఫిట్స్ సమస్య ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కర్పూరాన్ని వాసన చూడకండి. ఇది ఆ సమస్యను మరింత ప్రేరేపిస్తుంది.

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