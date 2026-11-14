Camphor: కర్పూరం వాసన చూస్తే ఏమవుతుంది?

మీకు ఇప్పటికే మైగ్రేన్ సమస్య ఉంటే, కర్పూరాన్ని వాసన చూడటం వల్ల ఆ సమస్య మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
కర్పూరం వాసన చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. దాన్ని ఎక్కువగా పీల్చడం వల్ల ముక్కులో మంట పుడుతుంది.
మీకు తరచూ తలనొప్పి వస్తుంటే, కర్పూరాన్ని వాసన చూడటం మానుకోండి, లేకపోతే సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుంది.
కర్పూరాన్ని ఎక్కువ సేపు వాసన చూస్తే, దాని ఘాటు ముక్కులోకి వెళ్లి తల తిరిగేలా చేస్తుంది.
కర్పూరాన్ని వాసన చూసినప్పుడు, దాని నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసన శరీరంలోకి వెళ్లి వాంతులు, విరేచనాలకు దారి తీస్తుంది.
పిల్లలు కర్పూరాన్ని వాసన చూస్తే అది వారి ఆరోగ్యంపై తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలను చూపిస్తుంది.
మీకు ఫిట్స్ సమస్య ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కర్పూరాన్ని వాసన చూడకండి. ఇది ఆ సమస్యను మరింత ప్రేరేపిస్తుంది.
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