టెంపుల్ జ్యువెలరీ ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే. లక్ష్మీదేవి ప్రతిమతో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ సిల్క్, పట్టు చీరలతో ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.
చిన్న చిన్న ముత్యాలతో డిజైన్ చేసిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్.
వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ గ్రీన్ బీడ్స్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. చీరలు, డ్రెస్సులతో చక్కగా సరిపోతాయి.
హెవీ నెక్ సెట్ తో ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది. పట్టుచీరలు, లెహంగాలతో వీటిని ట్రై చేయవచ్చు.
మధ్యలో పెద్ద పచ్చరాయి, చుట్టూ వైట్ స్టోన్స్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. నైట్ ఫంక్షన్లకు పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
ఫ్లోరల్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్ చెవులకు నిండుగా, అందంగా కనిపిస్తాయి. హెవీ డిజైన్ డ్రెస్సులు, చీరలతో బాగుంటాయి.
చుట్టూ గోల్డ్ మువ్వలతో డిజైన్ చేసిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సరిపోతాయి. ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి మంచి ఎంపిక.
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