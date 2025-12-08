గులాబీలు గుత్తులుగా పూయాలంటే ఈ ఎరువును వాడండి

చలికాలంలో గులాబీ పువ్వులు విరగకాస్తాయి. ఇంట్లో గులాబీ మొక్క ఉన్నా పూలు పూయకపోతే కొన్ని చిట్కాలను తప్పకుండా పాటించండి.
మీ ఇంట్లో పాత గులాబీ మొక్క ఉంటే వెంటనే మట్టిని మార్చండి. మట్టిని మార్చేటప్పుడు వేప ఆకులను కూడా వేసి బాగా కలపండి. ఇది కీటకనాశినిగా పనిచేస్తుంది.
గులాబీ మొక్కలకు ఆవు పేడ మంచి ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆ మొక్కకు ఆకులు తక్కువగా ఉంటే నీరు చాలా తక్కువగా ఇవ్వాలి. ఆకులు ఉంటే వారానికి 2 సార్లు నీరు ఇవ్వొచ్చు.
గులాబీ మొక్కకు ఎరువు అవసరం. ఒక కేజీ ఆవు పేడ, వర్మి కంపోస్ట్, 1/3 టేబుల్ స్పూన్ బయోజీ, సీ వీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ గ్రాన్యూల్స్ కలిపి ఎరువు తయారు చేసుకోండి. దీన్ని అప్పుడప్పుడు వాడండి.
గులాబీ మొక్కల ఆకులకు ఫంగస్ పడుతుంది. అటువంటప్పుడు ఒక లీటరు నీటిలో ఫంగిసైడ్ పౌడర్ కలిపి ఆకులపై స్ప్రే చేయండి.
గులాబీ మొక్కలకు ఆకులు లేకపోతే పోషకాల లోపం కారణం. రెండు చెంచాల మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ను మట్టి అంచులలో వేసి కప్పండి. ఇలా చేయడం వల్ల కొత్త ఆకులు, పూలు వస్తాయి.
గులాబీ మొక్కలకు ఎండ, నీరు చాలా ముఖ్యం. చలికాలంలో వారానికి ఒకసారి నీరు పోస్తే సరిపోతుంది. మట్టి తడిగా లేదా తేమగా ఉంటే 15 రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే నీరు పోయాలి.
