బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారు ఏ రైస్ తినాలి?

food-life Dec 08 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
వైట్ రైస్ మాత్రం తినొద్దు..

వైట్ రైస్ లో ఫైబర్ తక్కువ, కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీని వల్ల తొందరగా ఆకలి వేస్తుంది. బరువు పెరిగే అవకాశం  ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
బ్రౌన్ రైస్ ఉత్తమమైనది

బ్రౌన్ రైస్‌లో ఫైబర్ ఎక్కువ, జీర్ణం కావడానికి సమయం పడుతుంది. దీనివల్ల ఆకలి ఆలస్యంగా వేస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
చేతి దంపుడు బియ్యం

చేతి దంపుడు బియ్యంలో సహజ పోషకాలు  ఉంటాయి. ఇది జీర్ణం కావడం సులభం, ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

Image credits: Getty
రెడ్ రైస్ (ఎర్ర బియ్యం)

రెడ్ రైస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి, బరువు నియంత్రణకు మంచిది.

Image credits: Getty
క్వినోవా – అన్నానికి మంచి ప్రత్యామ్నాయం

క్వినోవాలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గడానికి ఇది ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయం.

Image credits: Getty

