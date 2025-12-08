Telugu

కుబేర మొక్క ఇంట్లో ఉంటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

gardening Dec 08 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
శుభ్రమైన గాలి

గాలిని శుభ్రపరిచే శక్తి కుబేర మొక్కకు ఉంటుంది. ఇది ఇంట్లో తాజా వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది.

Image credits: Getty
పాజిటివ్ ఎనర్జీ

కుబేర మొక్క ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
సంరక్షణ

కుబేర మొక్క తక్కువ సంరక్షణతో సులభంగా పెరిగే మొక్క. 

Image credits: Getty
పరోక్ష కాంతి

కుబేర మొక్కకు ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇంట్లో ఎక్కడైనా పెంచుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
మెరిసే ఆకులు

కుబేర మొక్క మందపాటి మెరిసే ఆకులు ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.  

Image credits: Getty
కుండీలో పెంచవచ్చు

కుబేర మొక్కను చిన్న కుండీలో సులభంగా పెంచవచ్చు. 

Image credits: Getty

