గ్రీన్ పూసలు, ముత్యాలు, కుందన్స్ తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చెవుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. ఫంక్షన్లకు పెట్టుకోవడానికి మంచి ఎంపిక.
చిన్న చిన్న ముత్యాలు, మువ్వలతో ఉన్న ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. ఇలాంటి కమ్మలు ఏ డ్రెస్ తో అయినా చక్కగా నప్పుతాయి.
హెవీ డిజైన్ స్టడ్స్, సన్నటి చైన్ కి జుంకాలు అటాచ్ చేసి ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి. పట్టుచీరలతో సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి.
మువ్వలు, పువ్వులు, ఆకుల డిజైన్ లో ఉన్న ఇలాంటి కమ్మలు ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. ఇవి లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి. కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తాయి.
మోడ్రన్ దుస్తులు, కాటన్ చీరలపైకి ఆక్సిడైజ్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి. పార్టీలకు పెట్టుకోవడానికి ఇవి చాలా బాగుంటాయి.
చిన్న చిన్న గజ్జెలు, సన్నటి చైన్లతో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. స్టైలిష్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి బెస్ట్ ఛాయిస్.
ఆరు గ్రాముల్లో బంగారంతో లైట్ వెయిట్ చెవి కమ్మలు
Morning Routine : ఉదయం లేవగానే ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు?
Gold Studs: తక్కువ బంగారంతోనే అద్భుతమైన గోల్డ్ స్టడ్ డిజైన్లు
Mini Jhumkas: అదిరిపోయే గోల్డ్ మినీ జుంకాలు డిజైన్లు ఇవిగో