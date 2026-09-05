చిన్న చిన్న గజ్జెలు, చిక్ ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ కడా స్టైల్ అడ్జస్టబుల్ బ్రేస్లెట్ నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
స్టోన్స్, ముత్యాల కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటుంది. వీటి ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.
ఆక్సిడైజ్డ్ జ్యువెలరీ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉంది. గులాబీ పువ్వు, ఆకులతో డిజైన్ చేసిన ఈ బ్రేస్లెట్ చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తుంది.
చిన్న చిన్న మువ్వలు, రంగు రంగుల కుందన్స్ తో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. ఫ్యాషన్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి డిజైన్స్ మంచి ఎంపిక.
ఫ్లవర్ డిజైన్ లాకెట్ తో ఉన్నఈ 3 లేయర్ ముత్యాల బ్రేస్లెట్ పెట్టుకుంటే అందంగా కనిపిస్తుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్, నెక్ సెట్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
సింపుల్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ సిల్వర్ ప్లేటెడ్ మల్టీ స్టోన్ బ్రేస్లెట్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. సేమ్ డిజైన్ ఉంగరంతో చేతుల అందం రెట్టింపవుతుంది.
Gold Ring: కేవలం 2 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే రింగ్స్, డైలీవేర్ కి బెస్ట్.!
Hair Growth: రోజూ ఇవి తింటే.. జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది
Toe Ring Designs: మగువల మనసుదోచే మెట్టెల డిజైన్లు..పాదాలకే అందం
Gold Rings: 2 గ్రాముల్లో వచ్చే లేటెస్ట్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్స్.. ఇవిగో!