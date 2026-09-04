ప్రస్తుతం ఇలాంటి లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ రింగ్స్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి వేళ్లను అందంగా, పొడవుగా చూపిస్తాయి. వెస్ట్రన్, ట్రెడిషనల్ దుస్తులతో చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
నచ్చిన వారికి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వడానికి హార్ట్ షేప్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ రింగ్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.
పువ్వులు, ఆకుల డిజైన్లతో ఉండే ఉంగరాలను మహిళలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. వీటిని పట్టుచీరలతో కలిపి పెట్టుకుంటే మీ అందం రెట్టింపవుతుంది.
ట్విస్టెడ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ లగ్జరీ లుక్ ఇస్తుంది. ఎలాంటి డ్రెస్ తో అయినా ఈజీగా మ్యాచ్ అవుతుంది.
ఇలాంటి డిజైన్స్ నేటితరం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతాయి. ఇవి డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి.
సింపుల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడే వారికి ఇలాంటి సింగిల్ స్టోన్ రింగ్స్ ఈజీగా నచ్చేస్తాయి. ఈ డిజైన్ రింగ్ ఎలాంటి సందర్భానికైనా చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
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