Gold Ring: కేవలం 2 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే రింగ్స్, డైలీవేర్ కి బెస్ట్.!

ఇలాంటి ఉంగరాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. సీతాకోక చిలుక పక్కన చిన్న స్టోన్ చేతికి మరింత అందంగా కనపడుతుంది.
వైట్ స్టోన్ ఫింగర్ రింగ్ చూడటానికి చాలా అందంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. కేవలం 2 గ్రాముల బరువులో ఇది మీకు ఈజీగా లభిస్తుంది..
ఇది చూడటానికి సింపుల్ గా ఉన్నా, మంచి లుక్ ఇస్తుంది. రెండు హార్ట్స్ ఒక స్టోన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. 2 గ్రాముల్లో ఈజీగా లభిస్తుంది.
స్టైలిష్ గా ఉంటూ సింపుల్ గా ఉన్న రింగ్ కావాలి అంటే… ఇలాంటి డిజైన్ సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. చాలా అందంగా ఉంటుంది.
హార్ట్ షేప్ నచ్చిన వాళ్లు… ఈ డబుల్ హార్ట్ షేప్ తో ఉన్న రింగ్ సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు హార్ట్ లోపల హార్ట్ ఉన్నట్లు ఉన్న ఈ ఉంగరం 2 గ్రాముల్లోనే రెడీ అవుతుంది.
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