Toe Ring Designs: మగువల మనసుదోచే మెట్టెల డిజైన్లు..పాదాలకే అందం

ఫ్లవర్ డిజైన్ లో చాలా రకాల మెట్టెలు ఉన్నాయి. అలాంటి డిజైన్ లో ఉన్న మెట్టెలు పాదాలక అందాన్ని తెస్తాయి.
పువ్వుల ఆకారాలతో పాటు రంగుల రాళ్లను ఉపయోగించి చేసిన ఈ మెట్టెలు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
ఇలాంటి మెట్టెలు మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. పట్టీలతో పాటు ఇలాంటి మెట్టెలు ధరిస్తే పాదాలకు అందమైన, ట్రెడిషనల్ టచ్ వస్తుంది.
ఆఫీసుకు వెళ్లేటప్పుడు లేదా వెస్ట్రన్, ఇండో-వెస్ట్రన్ దుస్తులతో పాటు ధరించేందుకు వీలుగా ఉండే ఈ మోడ్రన్ మెట్టెలు ఈ కాలం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతాయి.
ఆకు డిజైన్ మెట్టెలు గోల్డ్ కలర్ లో ఉన్నాయి. ఇవి డైలీవేర్ కి, ఆఫీస్ వేర్ కి చాలా బాగుంటాయి..
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