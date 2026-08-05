బొప్పాయిలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని రోజూ తినడం వల్ల పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
బొప్పాయిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
బొప్పాయిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని కణాలను ఫ్రీ రాడికల్స్ నష్టం నుంచి కాపాడతాయి.
బొప్పాయి పండులో నీటిశాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని రోజూ తినడం వల్ల శరీరం డీహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా ఉంటుంది.
రోజూ బొప్పాయి తినడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, చర్మం కూడా ప్రకాశవంతంగా, నిగనిగలాడుతుంది.
బొప్పాయిలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దీన్ని రోజూ తినడం వల్ల శరీర బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు.
బొప్పాయిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
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