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రోజూ బొప్పాయి తింటే ఊహించని ప్రయోజనాలు

life Aug 05 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits: Getty
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పేగుల ఆరోగ్యం

బొప్పాయిలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని రోజూ తినడం వల్ల పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

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రోగనిరోధక శక్తి

బొప్పాయిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

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కణాలను కాపాడుతుంది

బొప్పాయిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని కణాలను ఫ్రీ రాడికల్స్ నష్టం నుంచి కాపాడతాయి.

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డీహైడ్రేషన్ దూరం

బొప్పాయి పండులో నీటిశాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని రోజూ తినడం వల్ల శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కు గురికాకుండా ఉంటుంది.

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చర్మ సౌందర్యం

రోజూ బొప్పాయి తినడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, చర్మం కూడా ప్రకాశవంతంగా, నిగనిగలాడుతుంది.

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బరువు నియంత్రణ

బొప్పాయిలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దీన్ని రోజూ తినడం వల్ల శరీర బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు.

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కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది

బొప్పాయిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

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