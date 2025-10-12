Telugu

ఖాళీ పొట్టతో ఆపిల్ తింటే మీరు ఊహించని ప్రయోజనాలు

life Oct 12 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Freepik
జీర్ణక్రియ కోసం

ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున ఒక ఆపిల్ పండు తినడం వల్ల పేగులు శుభ్రపడతాయి. దీనివల్ల జీర్ణక్రియ సమస్యలు రావు. 

Image credits: Getty
బరువు తగ్గుతారు

పరగడుపున ఆపిల్ పండు తినడం వల్ల ఆకలి చాలా వరకు తగ్గుతుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గుతారు.

Image credits: Getty
ఈ వ్యాధులు రావు

ఖాళీ పొట్టతో ఆపిల్ తింటే ప్రమాదకరమైన గుండె వ్యాధులు, డయాబెటిస్ వంటివి రాకుండా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
చర్మానికి మెరుపు

ఆపిల్ పండులో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి మెరుపును అందిస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
జుట్టు కోసం

ప్రతిరోజూ ఒక ఆపిల తినడం వల్ల జుట్టు బలంగా పెరుగుతుంది. వెంట్రుకలు రాలే సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
రోగనిరోధక శక్తికి

యాపిల్ ప్రతిరోజూ తినేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి బలంగా మారుతుంది. వ్యాధులు త్వరగా రావు.

Image credits: interest

