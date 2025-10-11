Telugu

టేస్టీగా ఉన్నాయని ఇవి తింటే.. కిడ్నీలకే ఎసరు

life Oct 11 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు..

ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాల్లో సోడియం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి కిడ్నీలకు మంచిది కాదు. 

Image credits: Getty
కూల్ డ్రింక్స్, సోడాలు

కూల్ డ్రింక్స్, సోడాల్లో చెక్కర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి కూడా కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేస్తాయి.

Image credits: Getty
ఫాస్ట్ ఫుడ్

ఫాస్ట్ ఫుడ్‌ను ఎక్కువగా తినడం కూడా కిడ్నీలకు మంచిది కాదు.

Image credits: Getty
పొటాషియం, ఫాస్పరస్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు

పొటాషియం, ఫాస్పరస్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను అతిగా తినడం కిడ్నీ పనితీరును దెబ్బతిస్తాయి.

Image credits: Getty
ఉప్పు

ఉప్పు, ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటం కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి మంచిది.

Image credits: Getty
గమనిక:

ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోండి.

Image credits: Getty

