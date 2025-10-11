టేస్టీగా ఉన్నాయని ఇవి తింటే.. కిడ్నీలకే ఎసరు

ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాల్లో సోడియం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి కిడ్నీలకు మంచిది కాదు.
కూల్ డ్రింక్స్, సోడాల్లో చెక్కర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి కూడా కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేస్తాయి.
ఫాస్ట్ ఫుడ్ను ఎక్కువగా తినడం కూడా కిడ్నీలకు మంచిది కాదు.
పొటాషియం, ఫాస్పరస్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను అతిగా తినడం కిడ్నీ పనితీరును దెబ్బతిస్తాయి.
ఉప్పు, ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటం కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి మంచిది.
ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోండి.
