కాల్షియం లోపం ఉంటే కనిపించే లక్షణాలు ఇవే

శరీరంలో కాల్షియం లోపిస్తే మీకు తరచూ కండరాల నొప్పులు రావడం మొదలవుతుంది.
కాల్షియం లోపం వల్ల ఎముకల నొప్పి, మోకాళ్ల నొప్పులు వంటివి వస్తూ ఉంటాయి.
కాల్షియం శరీరంలో లోపించిందంటే చేతులు, కాళ్లలో తిమ్మిర్లు వచ్చి పోతుంటాయి.
తీవ్రంగా అలసటగా తరచూ అనిపిస్తూ ఉంటే.. కాల్షియం లోపం ఉందేమో చెక్ చేసుకోండి.
శరీరంలో కాల్షియం లోపిస్తే చర్మం పొడిగా ఎండిపోయినట్టు మారుతుంది.
కాల్షియం లోప వల్ల గోళ్లు విరిగిపోవడం, పలుచగా మారడం వంటివి జరుగుతాయి.
కాల్షియం లోపం వల్ల దంతాల సమస్యలు రావడం మొదలవుతాయి.
పైన చెప్పిన లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తే వైద్యులను సంప్రదించి నిర్ధారణకు రావడం మంచిది.
