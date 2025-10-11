Telugu

ఈ పొరపాట్లు చేస్తే ఫ్రిజ్ తొందరగా పాడవుతుంది

life Oct 11 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
కాయిల్ శుభ్రం చేయాలి

ఫ్రిజ్ కాయిల్ ను క్లీన్ చేయడం చాలా అవసరం. దీనివల్ల ఫ్రిజ్ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. కాయిల్ కు దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోతే ఫ్రిజ్ సరిగ్గా పనిచేయదు. 

Image credits: Getty
వాటర్ ఫిల్టర్

వాటర్ ఫిల్టర్ ఉన్న ఫ్రిజ్‌ లల్లో దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మార్చుతూ ఉండాలి.అప్పుడే ఫ్రిజ్ బాగా పనిచేస్తుంది. 

Image credits: Getty
డీఫ్రాస్ట్ చేయకపోవడం

ఫ్రిజ్‌ను డీఫ్రాస్ట్ చేయనప్పుడు అందులో ఐస్ పేరుకుపోయి సరిగ్గా పనిచేయదు. దీనివల్ల కరెంట్ బిల్లు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది. 

Image credits: Getty
గోడకు ఆనించి పెట్టొద్దు

చాలా మంది ఫ్రిజ్ ను గోడకు ఆనించి పెడుతుంటారు. కానీ ఫ్రిజ్ కు సరైన గాలి ప్రసరణ  అవసరం. ఇది లేకుంటే ఫ్రిజ్ తొందరగా వేడెక్కుతుంది. 

Image credits: Getty
ఉష్ణోగ్రత

ఫ్రిజ్ వాడేటప్పుడు అది సరైన ఉష్ణోగ్రతలో పనిచేసేలా చూసుకోవాలి. అంటే కూలిగ్ ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా ఉండకూడదు. 

Image credits: Getty
సీల్ పాడవడం

ఫ్రిజ్ డోర్ చుట్టూ ఉండే రబ్బర్ గాస్కెట్‌నే సీల్ అంటారు. ఇది పాడైతే ఫ్రిజ్ సరిగ్గా పనిచేయదు.

Image credits: Getty
శుభ్రం చేయాలి

ఫ్రిజ్ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తుండాలి. ఫ్రిజ్ లోని అన్ని భాగాలను శుభ్రం చేస్తే మీ ఫ్రిజ్ చాలా కాలం పాటు పనిచేస్తుంది. 

Image credits: Getty

