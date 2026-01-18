మీ మనవరాలికి 2 గ్రాముల్లో ఫ్లోరల్ గోల్డ్ స్టడ్ను పెట్టవచ్చు. ఇవి చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
2 గ్రాముల్లో 18 లేదా 24 క్యారెట్లలో గోల్డ్ బాల్ డాంగ్లర్ చెవిపోగులు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇవి చిన్న పిల్లలకు క్యూట్ గా ఉంటాయి.
చిన్నారులకు ఇలాంటి ట్విస్టెడ్ గోల్డ్ స్టడ్ను కూడా బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు. రోజూ పెట్టుకోవడానికి బాగుంటాయి. ఎందుకంటే దీని అందం ఎప్పటికీ తగ్గదు.
18 kt బంగారంలో 2-3 గ్రాములలో మీ చిన్నారి కోసం ఇలాంటి అందమైన హూప్ డిజైన్ను చేయించవచ్చు.
హార్ట్ షేప్ స్టడ్ చెవిపోగులకు ఏడీ రాళ్లను జోడించి డైమండ్ లుక్ ఇచ్చారు. ఇలాంటి చెవిపోగులు ఎవర్ గ్రీన్ గా ఉంటాయి.
ఈ చెవి పోగులు సింపుల్ గా కనిపిస్తున్నప్పటికీ పిల్లలకు సరిగ్గా నప్పుతాయి.
ఎంతో అందమైన చేపల డిజైన్ చెవిరింగులు ఇవి.
స్టైలిష్ లుక్ పొందాలంటే ఈ శారీస్ కచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిందే!
10 గ్రాముల్లో బంగారు గాజులు.. కళ్లు చెదిరే డిజైన్లు ఇవిగో
అదిరిపోయే పూల గాజులు డిజైన్లు
బియ్యం పప్పులు పురుగు పట్టకుండా స్టోరేజ్ టిప్స్