గోల్డ్ ప్లేటెడ్ కుందన్ కంగన్లు చూడటానికి బంగారంలా కనిపిస్తాయి. కుందన్ మెరుపు వాటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఇలాంటి కంగన్లు ధరించాలి.
రంగురాళ్ల కుందన్ కంగన్లు ధరించి మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యేకంగా చూపించుకోండి. ఇలాంటి కంగన్లు ధరిస్తే గాజులు వేసుకోవాల్సిన అవసరం అనిపించదు.
ఫ్లోరల్ లుక్ ఉన్న ఈ కంగన్లో తెల్ల రాళ్లను ఉపయోగించారు. మీ డ్రెస్కు తగ్గట్టుగా రాళ్ల రంగులను ఎంచుకోవచ్చు.
నెమలి డిజైన్ కంగన్లు చూడటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ప్రతి డ్రెస్తో సులభంగా మ్యాచ్ అవుతాయి.
ముత్యాల మెరుపుతో పాటు కుందన్ కూడా రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. మీ జ్యువెలరీ బాక్స్లో ఇలాంటి కంగన్లను తప్పకుండా ఉంచుకోండి.
ఆకులతో పాటు ఫ్లోరల్ డిజైన్ కట్వర్క్ ఉన్న కంగన్లు కూడా బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఇవి చాలా తేలికగా ఉండటం వల్ల ఆఫీసు లేదా కాలేజీకి కూడా సులభంగా ధరించవచ్చు.
