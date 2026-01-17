Telugu

అదిరిపోయే పూల గాజులు డిజైన్లు

life Jan 17 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
Telugu

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ కుందన్ కంగన్

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ కుందన్ కంగన్‌లు చూడటానికి బంగారంలా కనిపిస్తాయి. కుందన్ మెరుపు వాటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఇలాంటి కంగన్‌లు ధరించాలి. 

Image credits: instagram
Telugu

రంగురాళ్ల కుందన్ కంగన్

రంగురాళ్ల కుందన్ కంగన్‌లు ధరించి మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యేకంగా చూపించుకోండి. ఇలాంటి కంగన్‌లు ధరిస్తే గాజులు వేసుకోవాల్సిన అవసరం అనిపించదు. 

Image credits: pinterest
Telugu

ఫ్లోరల్ లుక్ కంగన్

ఫ్లోరల్ లుక్ ఉన్న ఈ కంగన్‌లో తెల్ల రాళ్లను ఉపయోగించారు. మీ డ్రెస్‌కు తగ్గట్టుగా రాళ్ల రంగులను ఎంచుకోవచ్చు. 

Image credits: pinterest
Telugu

నెమలి డిజైన్ కంగన్

నెమలి డిజైన్ కంగన్‌లు చూడటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ప్రతి డ్రెస్‌తో సులభంగా మ్యాచ్ అవుతాయి. 

Image credits: pinterest
Telugu

ముత్యాల కుందన్ లేటెస్ట్ డిజైన్

ముత్యాల మెరుపుతో పాటు కుందన్ కూడా రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. మీ జ్యువెలరీ బాక్స్‌లో ఇలాంటి కంగన్‌లను తప్పకుండా ఉంచుకోండి. 

Image credits: pinterest
Telugu

మినిమల్ ఫ్లోరల్ కంగన్ లుక్

ఆకులతో పాటు ఫ్లోరల్ డిజైన్ కట్‌వర్క్ ఉన్న కంగన్‌లు కూడా బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఇవి చాలా తేలికగా ఉండటం వల్ల ఆఫీసు లేదా కాలేజీకి కూడా సులభంగా ధరించవచ్చు. 

Image credits: instagram

బియ్యం పప్పులు పురుగు పట్టకుండా స్టోరేజ్ టిప్స్

పాస్‌పోర్ట్ లేకపోయినా ఈ ముగ్గురూ ప్రపంచం చుట్టేయచ్చు

చలికాలంలో ఉసిరి రసం ఎందుకు తాగాలి?

చర్మ సౌందర్యానికి వేపాకు ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసా?