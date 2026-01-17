బియ్యం పప్పులు పురుగు పట్టకుండా స్టోరేజ్ టిప్స్

కొన్నిసార్లు డబ్బా మూత సరిగ్గా మూసుకోదు. దాని వల్ల గాలి లోపలికి వెళ్తుంది. ఇది కీటకాలు చేరడానికి, త్వరగా పాడవడానికి కారణమవుతుంది.
తడి చేతులతో బియ్యం, పప్పులు ముడితే తేమ చేరడానికి కారణమవుతుంది. ఇది పురుగుల పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది.
పప్పుధాన్యాలను పురుగుల నుంచి కాపాడటానికి మీ డబ్బాలలో కొన్ని వేపాకులను వేయండి. ఇది పురుగులు పట్టకుండా నివారిస్తుంది.
మీరు పప్పుధాన్యాలను నిల్వ చేసే డబ్బా పూర్తిగా శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోండి. శుభ్రతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి.
బియ్యాన్ని ఎక్కువ కాలం పురుగులు, కీటకాల నుంచి కాపాడటానికి ఎండిన పుదీనా ఆకులు, ఎండిన కాకరకాయ తొక్కలను కలపవచ్చు.
ధాన్యాలను నిల్వ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు అనుకూలం. నిల్వ చేసిన ప్రదేశాన్ని పదే పదే తెరవొద్దు. 15 రోజులకోసారి ధాన్యాన్ని తనిఖీ చేయండి. గదిలో గాలి బాగా ఆడేలా చూసుకోండి.
